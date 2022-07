¿Quién es el norteamericano del caso Medusa que Jean Alain presionó a pagarle US$650 mil?

Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República y principal imputado en caso Medusa.

En la lista de los acusados del caso Medusa, el Ministerio Público tiene a un hombre al que señala de entregarle 650 mil dólares en dos pagos al exprocurador Jean Alain Rodríguez como parte de los sobornos que supuestamente gestionó la presunta red de corrupción.

Esa persona es un estadounidense que es definido por el órgano acusador como un empresario y que fue contactado por el exfuncionario para que sea el «ganador» de los contratos para la instalación de los sitemas de vigilancia y equipos de seguridad en La Nueva Victoria en San Juan de la Maguana y San Luis.

Su nombre es Sean Hudson Dwiggins, el cual, dice el Ministerio Público, «entregó en un sobre manila, la cantidad de doscientoscincuenta mil dólares americanos (US$ 250,000) como parte de la “comisión” a Paul Hasbun y este se lo lleva a Jean Alain Rodríguez Sánchez a su residencia. Con la misma modalidad ocurrieron dos entregas más, cada una de doscientos mil dólares americanos (US$ 200,000.00), para un total de cuatrocientos mil dólares americanos (US$ 400,000.00)».

La acusación, en un expediente de más de 12 mil páginas, establece fue un hombre llamado Paul Hasbun el que concertó una reunión para presentarle al exprocurador a Hudson Dwiggins, quien es un conocido de Hasbun, y se dedicaba al negocio del sector seguridad.

En la referida reunión, para la que Hudson Dwiggins tuvo que viajar a la República Dominicana, éste le presenta al exfuncionario su propuesta de trabajo, así como su experiencia en el área, detalla la acusación.

El propósito de Jean Alain con el acuerdo era limitar los oferentes y para eso escogieron al estadounidense.

Sin embargo, la Cámara de Cuentas encontró desembolsos por concepto de adquisición de equipos de seguridad al proveedor Smart Logistic International, nombre de la empresa del estadounidense, a los cuales se les retuvo el 100% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) facturado.

A mediados del año 2020, las entregas e instalaciones iban avanzadas, en ese momento Jean Alain contacta a Paul Hasbun, y le pregunta que en qué estaba Hudson Dwiggins, pues no se había reportado y ya se había comenzado a hacer los trabajos y a cobrar. Paul Hasbun procede a preguntarle a Sean Hudson Dwiggins que el exprocurador preguntaba por el tema que habían acordado (refiriendo a su parte del dinero).

En dicho momento Sean Hudson Dwiggins no se encontraba en el país, y no había vuelto por estar en plena pandemia, sin embargo, su equipo técnico, local e internacional continuaban los trabajos. Al comentarle que Jean Alain seguía presionando por él, se decide buscarle una solución para hacerle llegar el dinero.