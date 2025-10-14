La representante del Distrito Nacional, Joheirry Mola, se alzó con la corona de Miss Mundo Dominicana 2025, destacándose por su carisma, preparación y fuerte compromiso social.

La joven capitalina sucede a Mayra Delgado, quien tuvo una sobresaliente participación en el certamen mundial, logrando posicionarse en el Top 40 de Miss World 2025.

¿Quién es Joheirry Mola?

Mola, de 24 años, es modelo profesional y egresada de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) con el título de Gestión y Administración de Empresas. Su vocación por la enseñanza la ha llevado a desempeñarse como maestra y a dirigir la iniciativa social “Voces del Mañana”, un proyecto que busca empoderar a niños y jóvenes, brindándoles herramientas para soñar en grande, fortalecer su confianza y prepararse para los desafíos del futuro.

En su perfil profesional, Mola se describe como una administradora comprometida, organizada y orientada a resultados, con experiencia en liderazgo de equipos, análisis de mercados y desarrollo de estrategias. Domina el inglés y posee habilidades clave en el ámbito logístico, como pensamiento analítico, resolución de problemas y manejo de herramientas tecnológicas.

“Mi versatilidad, liderazgo y enfoque estratégico hacen de mí una candidata ideal para aportar valor en áreas como la gestión de operaciones, optimización de procesos y atención a clientes corporativos”, destaca la reina de belleza en su biografía profesional.

Sus próximos pasos

Como parte de los premios del certamen, Joheirry Mola recibirá un contrato como corresponsal de Univisión 41 Nueva York, dentro del segmento “Ventana a Quisqueya”, además de la oportunidad de representar a la República Dominicana en el Miss World 2026, donde buscará dejar en alto el nombre del país.