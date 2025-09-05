¿Quién es Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, el nuevo comandante de la Armada Dominicana?

La Armada de la República Dominicana ya tiene nuevo comandante general. Juan Bienvenido Crisótomo Martínez asumió oficialmente el cargo este jueves, cuando el presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 516-25.

Martínez, nacido el 27 de diciembre de 1968 en Santo Domingo de Guzmán, ingresó a la Escuela Naval de la Marina de Guerra el 1° de octubre de 1986 y egresó el 18 de diciembre de 1990 con el grado de Alférez de Fragata. Desde entonces, ha construido una carrera destacada dentro de la Armada.

Lea más: Luis Abinader realiza cambios en la Armada: Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez es el nuevo comandante

Formación académica y profesional

La Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento señala que durante su trayectoria, ha realizado diversos cursos tanto en el país como en el extranjero.

Entre los nacionales destacan:

  • Curso Medio de Infantería
  • Protección de Instalaciones Portuarias (OPIP)
  • Comando y Estado Mayor Naval
  • Diplomado en Optimización de Capacidades Gerenciales (INTEC)
  • Relaciones Públicas (Universidad Interamericana)
  • Política y Relaciones Internacionales (UASD)
  • Derecho Internacional de los Conflictos Armados y Derecho Internacional Humanitario

En el plano internacional, participó en:

  • Curso de Inglés (Lackland Air Force Base, EE. UU.)
  • Operaciones Conjuntas (Norfolk, Virginia)
  • Coordinación Interagencial y Combate al Terrorismo (California)
  • Curso Superior de Desarrollo Nacional (Taipéi, Taiwán)

Reconocimientos

Su trayectoria ha sido reconocida con condecoraciones nacionales e internacionales.

Entre las locales se destacan la Orden del Gran Cordón Juan Pablo Duarte, la Orden al Mérito Naval con Medalla al Mérito Naval, la Orden al Mérito Naval 2da Categoría con Medalla al Servicio Distinguido y la Medalla al Mérito del Servidor Público.

A nivel internacional, ha recibido la Condecoración Almirante Sebastián Francisco de Miranda, otorgada por la Armada de la República Bolivariana de Venezuela, y una condecoración del gobierno de la República de China (Taiwán).

