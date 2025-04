¿Quién es la jueza de Milwaukee Hannah Dugan, la que el FBI arrestó?

Hannah Dugan, la jueza de Milwaukee acusada de ayudar a un hombre a evadir a las autoridades de inmigración, es conocida por dirigir un tribunal estricto y al mismo tiempo ser un rostro familiar en la comunidad, particularmente en eventos interreligiosos.

El arresto de Dugan el viernes mientras se dirigía a su trabajo en el juzgado del condado de Milwaukee la catapultó a la lucha nacional entre la administración Trump y el poder judicial sobre las políticas de inmigración.

El director del FBI, Kash Patel, anunció la medida en redes sociales, afirmando que Dugan «aumentaba el peligro para el público». La jueza presuntamente permitió que Eduardo Flores-Ruiz y su abogado salieran de la sala por una puerta del jurado el 18 de abril para evitar su arresto, según una declaración jurada del FBI.

Flores-Ruiz, originario de México, estuvo en el tribunal por un cargo de agresión.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre Dugan y el caso en su contra:

Dugan ha sido juez del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee desde que derrotó a un candidato designado por el exgobernador republicano Scott Walker en 2016. Se postuló sin oposición en 2022 y su mandato actual expira en 2028.

Tom Barrett, ex congresista y alcalde de Milwaukee durante 17 años, dijo que era amigo de la hermana mayor de Dugan en la escuela secundaria y que conoce a Dugan, de 65 años, desde que tenía 12 años.

“Como persona y jueza, siempre intenta hacer lo correcto y se preocupa profundamente por la comunidad, la gente y la justicia”, dijo Barrett.

Dugan es “extremadamente activo en la comunidad y está presente en muchos eventos”, dijo Ann Jacobs, abogada demandante por lesiones personales y presidenta demócrata de la Comisión Electoral de Wisconsin.

“Siempre está presente en cada desfile representando a los jueces”, dijo Jacobs. “Está presente en eventos interreligiosos. Su fe es muy importante para ella”.

Anteriormente, Dugan fue abogado litigante y ocupó puestos administrativos en Legal Action of Wisconsin Inc. y Legal Aid Society Inc.

Como abogada, las áreas legales en las que se centró fueron las personas mayores y las discapacidades, los derechos civiles, los beneficios públicos, las cuestiones familiares y de vivienda, el abuso doméstico y la legislación sobre pobreza, según su página de LinkedIn .