Quién es Leandro José Villanueva, el experto elegido por Luis Abinader para liderar la UNODC

El presidente de la República, Luis Abinader, eligió a Leandro José Villanueva como candidato para dirigir la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), representando al Gobierno dominicano. Pero, ¿quién es Villanueva y qué lo hace ideal para el cargo?

Se trata de un ejecutivo con amplia experiencia en finanzas, gestión pública y cooperación internacional. A lo largo de su carrera ha liderado procesos de transformación institucional y reformas regulatorias en sectores como medicamentos, alimentos y productos controlados, desempeñándose como viceministro de Salud Pública y, posteriormente, como director general de Digemaps.

Su gestión se ha destacado por el fortalecimiento de marcos normativos, la reducción de tiempos regulatorios y la coordinación de acciones contra la falsificación, el contrabando y el desvío de sustancias controladas.

Además, Villanueva es miembro de la Junta Directiva de la DNCD y ha trabajado estrechamente con organismos internacionales en proyectos de cooperación multilateral, desarrollo de capacidades técnicas y armonización regulatoria.

Actualmente, participa en juntas directivas del sector financiero y de inversión, aportando su visión pública y privada en la formulación de políticas sostenibles.

Su formación académica incluye una licenciatura en Finanzas y Riesgos por la Universidad de St. Mary’s (Texas) y un MBA por la Universidad de Miami, además de especializaciones en control e investigación de precursores de drogas, diplomacia global, gerencia de operaciones, evaluación de tecnologías sanitarias y tendencias emergentes en drogas sintéticas.

En su perfil de LinkedIn, se describe como un profesional con sólida experiencia en análisis de riesgos, presupuestos, costos y negociaciones. Ha participado en la gestión y desarrollo de proyectos inmobiliarios, administración de presupuestos y creación de empresas, así como en planificación y ejecución de proyectos de inversión.