Quién es Mildonio Adames, el Peregrino de Puerto Plata

No es la primera vez que el peregrino Mildonio Adames acapara la atención, como lo hizo este domingo en Puerto Plata, al reunir miles de creyentes que le acompañaron a depositar una cruz de madera en el mar, para librar al país del coronavirus.

“Yo solo soy un méndigo de Villa Altagracia… un artesano que hace canastas navideñas, declaró durante una entrevista al programa El Rumbo de la Tarde que se transmite por Rumba 98.5FM.

Agregó que tiene su taller desde donde trabaja para varios supermercados.

Asimismo, explicó que uno de sus hijos vive con él, mientras que los otros están en la Capital.

Según reporte periodísticos, en el año 2016, caminó desde el municipio Restauración hacía Higüey con un cruz de madera a cuestas para “sensibilizar a las autoridades sobre la situación que vive la nación dominicana por la inseguridad y la falta de empleos”.

Mientras que en el año 2006, se dirigió desde Villa Altagracia hacia Higüey como parte de una peregrinación por todo el territorio nacional, “para que nada malo ocurra en República Dominicana”.

Dijo que actividad del domingo no fue política

Ante las críticas por violar la medida de distanciamiento impuesta por el gobierno, para frenar la propagación de coronavirus, el peregrino explicó que no sabía que irían tantas personas y nunca se trató de un acto político.

Le podría interesar leer: Puerto Plata: Genera suspicacia que el peregrino sea el mismo que pedía la reelección de Danilo Medina

“Yo salí desde Santo Domingo. Mis caminos eran señales del señor Jesucristo, ya que desde el 2019 yo proclamaba esta epidemia que venía… nuestra revelaciones con Dios de que tomara un madero y lo dejara caer sobre las aguas del mar de Puerto Plata…Yo iba en hecho religioso, no es uno político, pero yo no creía que en mi camino se me iba aglomerar tanta gente”, dijo.

Para el peregrino, Puerto Plata tenía ansias de alguien que le llevara una solución, por eso lo recibieron de esta manera, cuando se enteraron que tenía que cumplir con un mensaje de Dios para acabar por el coronavirus.