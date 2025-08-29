¿Quién es Nayib Emilio Aude Díaz, el nuevo director del Parque Zoológico Nacional?

Este viernes, mediante el Decreto núm. 475-25, el presidente Luis Abinader nombró a Nayib Emilio Aude Díaz como director del Parque Zoológico Nacional “Arq. Manuel Valverde Podestá”, en sustitución de la doctora Patricia Toribio.

¿Quién es Nayib Emilio Aude Díaz?

Nacido el 9 de julio de 1966 en Santo Domingo, Aude Díaz es médico veterinario, egresado con honores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en 1989.

Su trayectoria profesional se ha enfocado en la ginecología, ortopedia y medicina deportiva equina, además de contar con experiencia en el estudio de imágenes de mamíferos marinos.

Carrera

Durante tres décadas ejerció como veterinario en El Sol Agrícola y Veterinaria SRL (1990-2020), donde se especializó en la atención de equinos, consolidando una reputación en el ámbito agropecuario y científico del país.

De la veterinaria a la administración pública

En 2020 dio un giro hacia la función pública cuando fue designado, mediante el decreto 390-20, como subdirector de la Dirección General de Comunicaciones (DICOM), cargo que desempeñó hasta su reciente nombramiento en el Zoológico Nacional.

Vida personal

Está casado con Alexandra María Ponds y tiene tres hijos.

