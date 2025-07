¿Quién es Nick Frost, el nuevo Hagrid de «Harry Potter»?  

HBO Max ha compartido oficialmente la primera foto de Nick Frost (Shaun of the Dead, Hot Fuzz) como el favorito de los fans, Rubeus Hagrid, en la próxima serie de Harry Potter. El personaje fue interpretado previamente por el difunto Robbie Coltrane en las ocho películas de la exitosa franquicia de Warner Bros. Pictures.

Esto se produce después de que la plataforma de streaming revelara recientemente la primera foto del protagonista Dominic McLaughlin como el nuevo Harry Potter, confirmando así que la producción de la esperadísima adaptación televisiva ha comenzado. Se espera que la serie original de HBO se estrene en 2027.

Echemos un vistazo a la trayectoria del actor Nick Frost y sus roles más importantes en su carrera:

Nick Frost

Nicholas John Nick Frost (nacido el 28 de marzo de 1972) es un actor, comediante y guionista inglés. Saltó a la fama con la trilogía de Three Flavours Cornetto: Shaun of the Dead (2004), Hot Fuzz (2007) y The World’s End (2013).

Nick debutó en televisión como Mike Watt en Spaced (1999-2001). Coescribió y protagonizó Paul (2011) con su amigo Simon Pegg. En 2020, Frost cocreó y protagonizó la comedia de terror paranormal Truth Seekers.

En 2024, escribió y protagonizó la película de Sky Cinema Get Away. También se unió a la comedia de situación Transaction de ITV2 en el verano de 2025.

Recientemente, HBO lo eligió para interpretar a Rubeus Hagrid en su próxima serie de Harry Potter, que se estrenará en 2027. HBO lanzó el primer vistazo de él en el personaje del querido semigigante. Nacido en Hornchurch, Gran Londres, Frost enfrentó tragedias tempranas y dificultades de la clase trabajadora.

Asistió a la escuela secundaria Beal y trabajó en varios empleos antes de dedicarse a la actuación.

Es padre de tres hijos y defensor de la salud. Cabe destacar que perdió más de 40 kilos en seis meses por el bien de su hija.

Frost sigue siendo una figura querida de la comedia británica. Su versatilidad, dedicación y resiliencia siguen forjando su carrera tanto en cine como en televisión.