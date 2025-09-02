¿Quién es Omairy Guzmán, la primera mujer en arbitrar un partido de la Liga Profesional de Béisbol? 

Omairy Guzmán se convirtió en la primera mujer en arbitrar un juego de la Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana (LIDOM), como encargada de la tercera base en el encuentro entre los Mineros de Bonao y los Atléticos de Puerto Plata.

“Este logro no es solo mío, es de todas las mujeres que luchan por un espacio en el deporte”, expresó Guzmán tras concluir el partido, recibiendo el reconocimiento del público presente y ambos equipos.

Puede leer: Federaciones reciben 203 millones de los 220 para preparar atletas

Omairy Guzmán es oriunda de Boca Chica, aunque reside en San Pedro de Macorís, donde ha desarrollado su carrera. Guzmán ha jugado softbol y ha sido selección de ese deporte. Se dedica a arbitrar tanto béisbol como softbol. Ha arbitrado en categorías menores, como el sub-8 y el sub-10, y en los Juegos Escolares Deportivos Nacionales.

La presencia de Guzmán en el terreno de juego marca un precedente sin precedentes en el deporte dominicano, abriendo camino a más mujeres dentro del béisbol profesional.

Este evento refleja el compromiso de la liga con la igualdad de género y la creación de nuevas oportunidades.