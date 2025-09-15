Quién es Owen Cooper, el actor más joven en ganar un Emmy

El joven actor británico Owen Cooper, de apenas 15 años, se convirtió en el intérprete masculino más joven en la historia de los premios Emmy al recibir el galardón a Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada por su papel en la producción de Netflix Adolescencia.

La ceremonia, celebrada en el Teatro Peacock de Los Ángeles, marcó un momento histórico para la televisión. Cooper interpretó a Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado de asesinato, en una serie que ha sido aclamada por su intensidad emocional y estilo visual arriesgado. Cada episodio fue grabado en plano secuencia, sin cortes, lo que exigió un alto nivel de preparación actoral.

Durante su discurso, el actor expresó: “Hace tres años no era nadie. Empecé clases de actuación sin imaginar que estaría en Estados Unidos, mucho menos en este escenario. Si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa”.

Cooper superó a figuras consolidadas como Javier Bardem, Bill Camp, Peter Sarsgaard, y Rob Delaney, rompiendo un récord que llevaba más de cinco décadas vigente. Hasta ahora, el título de actor más joven en ganar un Emmy lo ostentaba Scott Jacoby, quien lo obtuvo a los 16 años en 1973.

Originario de Warrington, Inglaterra, Owen Cooper soñaba con ser futbolista antes de descubrir su vocación por la actuación. Su formación comenzó en la escuela The Drama Mob en Manchester, y Adolescencia fue su primer papel profesional.

La serie también fue reconocida con los premios a Mejor Serie Limitada, Mejor Actor Principal (Stephen Graham), Mejor Actriz Secundaria (Erin Doherty), Mejor Guion y Mejor Dirección, consolidando su impacto en la industria.