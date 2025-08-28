¿Quién es Pablo Rosario, el dominicano fichado por el Oporto?  

El dominicano Pablo Rosario es el nuevo fichaje del Oporto, que ha cerrado un acuerdo con el OCG Niza francés por 3,75 millones de euros, según lo informado hoy mediante un comunicado.

Rosario es un jugador de 28 años, internacional de República Dominicana y el primer jugador con esta nacionalidad en la historia del Oporto, vestirá la camiseta número 13.

Primeros pasos

Nacido en los Países Bajos en 1997, de padres de la República Dominicana, Rosario comenzó su carrera futbolística en las filas juveniles del AVV Swift, seguido de una breve temporada con el Feyenoord, antes de unirse a su club local DWS.

Tras ser presentado sensacionalmente como el próximo Ronaldo por los medios en aquel entonces, Rosario se enfrentó a la disyuntiva de unirse a las canteras del Ajax, el Feyenoord o el PSV, los tres mejores clubes del país. Rosario finalmente se decidió por el Ajax y en 2010 se unió a la selección B2 (sub-16) bajo la dirección de Orlando Trustfull.

Carrera profesional

En 2014, Rosario fichó por el Almere City, club socio del Ajax. El 7 de agosto de 2015, debutó con el primer equipo de la Eerste Divisie, la segunda división del fútbol profesional neerlandés, en un empate 3-3 en casa contra el VVV-Venlo.

El 25 de julio de 2016, Rosario firmó un contrato de cuatro años con el club holandés PSV. Con este club, logró el título de la Eredivisie 2017-18. El 3 de octubre de 2018, marcó su primer gol con el PSV en la derrota por 2-1 contra el Inter de Milán en la Champions League.

El 27 de julio de 2021, Rosario fichó por el club francés Niza. Rosario jugó 126 partidos con el OGC Niza en todas las competiciones. Anotó sus primeros y únicos 4 goles con el club en la temporada 2024-2025.

Rosario hizo una aparición con la selección nacional de Países Bajos, antes de pasar a jugar con la selección nacional de República Dominicana.