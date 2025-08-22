¿Quién es Paige Bueckers, la jugadora de la WNBA en boca de todos?

La base estelar Paige Bueckers no solo tuvo una de las mejores actuaciones de tiro de una novata de la WNBA, sino una de las mejores de la historia de cualquier jugadora.

La primera selección del draft de este año anotó 44 puntos en la derrota de las Dallas Wings por 81-80 ante Los Angeles Sparks el miércoles pasado por la noche, la mayor cantidad de puntos para una novata en la historia de la WNBA y la mayor cantidad de puntos en un partido para cualquier jugadora esta temporada.

Puede leer: Alexander Ogando conquista el 1er lugar de 200 metros planos de la Liga Diamante

Paige Bueckers

Bueckers encestó 17 de 21 tiros, incluyendo 4 de 4 triples y 6 de 6 tiros libres, convirtiéndose en la primera jugadora en la historia de la liga con más de 40 puntos con un 80% de acierto en tiros de campo.

También capturó cuatro rebotes y dio tres asistencias.

El récord de 44 puntos para una jugadora de primer año de la WNBA lo estableció Cynthia Cooper en la temporada inaugural de la WNBA (1997), cuando todas las jugadoras eran de «primer año». El verdadero récord de novata lo tenía Candace Parker, que anotó 40 puntos en 2008.

Bueckers superó a Cooper en la tercera racha más larga de juegos consecutivos con anotaciones de dos dígitos por parte de una novata en la historia de la WNBA con 29. La delantera de Las Vegas, A’ja Wilson, tiene el récord de 33.

Paige Bueckers, sensación desde temprana edad

Paige Bueckers nació en Edina, Minnesota, Estados Unidos, el 20 de octubre de 2001. Es de origen irlandés-británico.

Es hija de Bob Bueckers y Amy Fuller Dettbarn. Su padre, Bob, jugaba al baloncesto como base en la preparatoria.

Desde pequeña, Paige ha sido deportista y ha practicado numerosos deportes, como béisbol, baloncesto y fútbol. Inspirada por su padre, comenzó a jugar al baloncesto. Su padre, Bob, entrenó a la pequeña Paige hasta séptimo grado.

En enero de 2020, Bueckers se convirtió en la primera jugadora de secundaria en aparecer en la revista de baloncesto Slam.

Llevó a Hopkins a otra temporada invicta y 62 victorias consecutivas en su último año, repitiendo como jugadora del año del área metropolitana del Star Tribune y jugadora del año de los Minnesota Gators.

Fue nombrada Jugadora Nacional del Año de Gatorade, Jugadora Nacional del Año de Morgan Wootten y Jugadora Nacional de MaxPreps en EE. UU.

Bueckers firmó una sólida Carta de Intención Nacional con UConn el 13 de noviembre de 2019. Desde 1998, se ha convertido en la undécima recluta número uno en firmar y asistir a UConn.

En 2025, Paige lideró a la Universidad de UCONN al Campeonato del Basquetbol Colegial NCAA sobre la Carolina del Sur y fue seleccionada #1 del draft de la WNBA por las Dallas Wings.