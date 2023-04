¿Quién es Quirino Ernesto Paulino Castillo? Y ¿Por qué visitó la PGR?

El sábado 18 de diciembre de 2004, alrededor de las 2:00 p.m., la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), asestó un duro golpe al narcotráfico, en ese momento el director de esa institución, Iván Alejandro Peña Castillo, dijo que este había sido el segundo cargamento de droga más grande incautado en la historia de esa entidad.

Ese día, el país conocería el nombre de un hombre que pasaría a la historia como uno de los más grandes narcotraficantes dominicanos, el capitán del Ejército de la República Dominicana, Quirino Ernesto Paulino Castillo, de 44 años de edad en aquel momento, quien 19 años después (en 2023) aún daría de qué hablar y acapararía la atención de los medios de comunicación nacionales.

Quirino, oficial del Ejército y apasionado de la pelea de gallos, fue detenido junto a Belkis Elizabeth Ubrí Medano, de 42 años, mientras se desplazaba en su vehículo, un Mercedes Benz, color blanco, placa XX-3547 por la avenida 27 de Febrero en las inmediaciones de la esquina con la avenida Núñez de Cáceres.

Previo al arresto de Quirino, las autoridades habría decomisado un cargamento de 1,387.85 kilos de cocaína con un valor en aquel momento de RD$900 millones que era transportado por la autopista Duarte, el arresto se realizó casi llegando a la entrada de Los Alcarrizos.

La droga era transportada en un camión, marca Daihatsu, placa número L165796, que conducía Tirso Cuevas Nin. La droga iba en 47 cajas; en 45 de las cajas iban 25 paquetes; 37 en una segunda caja y otra con 38.

En el operativo también fue arrestado el teniente coronel, Lidio Arturo Nin Terrero, en ese momento era el jefe de la Cárcel Pública de Azua y primo del conductor del camión, quien iba en el vehículo en el que se encontró la droga, sin embargo, aquí surge una de las primeras confusiones en los registros históricos del caso, pues hay quien asegura que Quirino iba en el camión al momento del decomiso de la droga asegurando que le «Habían dado una bola», cuando la realidad es que fue Nin Terrero que alegó esta versión ampliándola diciendo que venía de cobrar sus regalías navideñas y que se dirigía a Los Alcarrizos a comprarle ropa a su hijo de seis años. Además, aseguró que no conocía a Quirino.

Sin embargo, la versión de Nin Terrero se desmintió porque el tribunal se escuchó una conversación telefónica en la que «Maconi» le confirmaba a Quirino que en el camión iban las mismas personas que habían transportado otras cargas anteriormente.

Quirino Ernesto Paulino fue señalado como el cabecilla de la red de narcotraficantes que pretendía enviar la droga incautada hacia los Estados Unidos, específicamente, a la ciudad de Nueva York.

Quirino Ernesto Paulino Castillo.

¿Quién es Quirino Ernesto Paulino Castillo?

Quirino, o el «Don» como también se le conocía, nació en la provincia Elías Piña el 08 de septiembre de 1960. Sus padres fueron Zaira Castillo Ramírez, una enfermera jubilada y Quirico Montás Paulino, un empresario arrocero. También tiene un hermano, Quirilio Paulino Castillo.

También es sobrino de Euclides Castillo Ramírez, otro militar juzgado por narcotráfico quien llegó a ser el síndico de Elías Piña en dos ocasiones.

Hasta su ingreso a las filas del Ejército y su ascenso al rango de capitán, Quirino no demostró bonanza económica, no fue sino hasta su ascenso al rengo que se empezó a saber que era propietario de importantes tierras en Elías Piña y fue reconocido como importante empresario local.

Hasta 2004, en el momento de su arresto, mantuvo un bajo perfil. Sin embargo, tras el operativo por el que fue arrestado y acusado de asociación ilícita para importar una sustancia controlada; asociación ilícita para lavar ganancias derivadas del narcotráfico y un cargo de distribución de una sustancia controlada con intención de importarla a los Estados Unidos.

Tras su arresto se dijo que Quirino Ernesto Paulino Castillo se desempeñaba como ayudante de un alto mando militar de la gestión del expresidente Leonel Fernández y que tenía a su nombre una extensa finca en San Juan de la Maguana, además de un helicóptero.

La autoridades habrían dado seguimiento a Quirino por casi un año y tenían grabadas al menos 44 conversaciones de él con Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, alias, Maconi, quien preparó la carga que incautaron las autoridades en la autopista Duarte.

Estas grabaciones eran de las conversaciones que desde primeras horas de la mañana de ese 18 de diciembre de 2004 sostuvo Quirino con Maconi para supervisar el transporte de la droga.

Quirino cumplió una condena de 10 años de cárcel en los Estados Unidos y retornó al país en 2015 y fue ahí cuando inició con sus acusaciones contra el ex presidente de la República, Leonel Fernández, a quien dijo le entregó dinero para su campaña y al sol de hoy exige que se le devuelva la suma de 10 millones de pesos. Fernández no se ha pronunciado respecto al tema.

Además, Quirino expresó su apoyo al también expresidente Hipólito Mejía quien sí reconoció que se llegó a reunir con él pero que no acepto su ofrecimiento de aupar su campaña política.

A su llegada al país en 2015, el abogado Carlos Balcácer dijo que la justicia dominicana no tenía nada por lo que requerir a Quirino Ernesto Paulino y que él podría reclamar el monto y los bienes que excedieran los montos establecidos por los Estados Unidos.

También fueron arrestados José Abel Bourdiez de León, de 40 años, Ramón Pérez Ferreras y Richard Antonio Mejía Peña.

¿Qué fue a hacer en la Procuraduría General de la República?

La presencia de Quirino Ernesto Paulino Castillo en las instalaciones de la Procuraduría General de la República causó revuelo en los medios de comunicación que se preguntaron si su visita tuvo que ver con algunos de los casos de narcotráfico que se conocen actualmente en los tribunales o los allanamientos a las instalaciones de Hard Rock Santo Domingo, también, se especula que pudo tratarse de asuntos concernientes a los casos de corrupción en los que se han visto involucrados algunos funcionarios de la pasada gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) o del desmantelamiento de una peligrosa banda el día de ayer.

Lo cierto es que estas especulaciones no tienen fundamentos ya que la razón de la visita de Quirino, quien no tiene cuentas pendientes (que se sepa) con la justicia dominicana, aún no se ha revelado, y al ser abordada por la prensa este martes la fiscal titular de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Yeni Berenice, no ofreció detalles sobre este asunto.

El narcotráfico tras Quirino

Tras el arresto de Quirino Ernesto Paulino y el desmantelamiento de su red de operaciones, en el país surgieron nuevos narcotraficantes que se hicieron con el control del tráfico de drogas, entre los que se cuentan a José David Figueroa Agosto y Ramón Antonio Puente, alias, «Toño Leña», hay quienes aseguran que estos dos se disputaron la posición que dejó vacante Quirino.

En 2012 fue apresado el coronel retirado de la Marina de Guerra, Francisco Antonio Hiraldo Guerrero, contra quien los Estados Unidos había solicitado la extradición, por su vinculación a la red de narcotráfico que dirigía Quirino Ernesto Paulino. Según testimonios, el oficial habría pedido la entrega de droga como pago para proteger un cargamento que iba a ser enviado a los Estados Unidos. Las fuentes indican que el oficial pretendería llevar la droga a territorio extranjero por sus propios métodos.

Explicaron que Hiraldo Guerrero, quien fungiría como jefe de operaciones de la DNCD, en el período 2006-2008, le daba todo tipo de protección a esta red para el ingreso exitoso de droga a la República Dominicana, facilitando posteriormente su salida hacia territorio estadounidense.

En 2013 el chofer del camión, Tirso Cuevas Nin, fue sometido a la justicia por amenazar de muerte con un machete a una mujer en Barahona.