Quién es Rosemila Petit-Frère y por qué fue detenida en RD  

La empresaria haitiana Rosemila Petit-Frére, fue detenida por las autoridades de la República Dominicana tras llegar al país en un vuelo procedente de Canadá «con cheques de diferentes montos», informó este lunes la Dirección General de Migración (DGM).

¿Quién es Petit-Frère?

Rosemila Petit-Frére, es exalcaldesa de la comuna Arcahaie y a quien se le atribuye la propiedad de la radio Téle Monopole, llegó en un vuelo procedente de Canadá y fue aprehendida por las autoridades migratorias para interpelarla sobre informes de inteligencia recibidos que señalaban que traería consigo una alta suma de dinero.

¿Por qué la detuvieron?

Al ser inspeccionada por los diferentes organismos de seguridad no se le encontró dinero en efectivo pero se encontraron cheques de diferentes montos por lo que Petit-Frére fue escoltada hasta Santo Domingo, para continuar con los interrogatorios y coordinar su entrega a las autoridades haitianas.

La DGM, aunque confirmó la detención, no ofreció más detalles sobre el caso y dijo que a Petit-Frére se le trata con respeto y garantiza su integridad. Aseguró que el accionar de la institución se circunscribe al cumplimiento de la ley 285-04 para fortalecer el control migratorio, mantener el orden público y preservar la soberanía del país y el bienestar de todos los ciudadanos.