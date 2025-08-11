Quién es Rosemila Petit-Frère y por qué fue detenida en RD  

  • Hoy
Quién es Rosemila Petit-Frère y por qué fue detenida en RD  

La empresaria haitiana Rosemila Petit-Frére, fue detenida por las autoridades de la República Dominicana tras llegar al país en un vuelo procedente de Canadá «con cheques de diferentes montos», informó este lunes la Dirección General de Migración (DGM).

¿Quién es Petit-Frère?

Rosemila Petit-Frére, es exalcaldesa de la comuna Arcahaie y a quien se le atribuye la propiedad de la radio Téle Monopole, llegó en un vuelo procedente de Canadá y fue aprehendida por las autoridades migratorias para interpelarla sobre informes de inteligencia recibidos que señalaban que traería consigo una alta suma de dinero.  

¿Por qué la detuvieron?

Al ser inspeccionada por los diferentes organismos de seguridad no se le encontró dinero en efectivo pero se encontraron cheques de diferentes montos por lo que Petit-Frére fue escoltada hasta Santo Domingo, para continuar con los interrogatorios y coordinar su entrega a las autoridades haitianas.

La DGM, aunque confirmó la detención, no ofreció más detalles sobre el caso y dijo que a Petit-Frére se le trata con respeto y garantiza su integridad. Aseguró que el accionar de la institución se circunscribe al cumplimiento de la ley 285-04 para fortalecer el control migratorio, mantener el orden público y preservar la soberanía del país y el bienestar de todos los ciudadanos.

Crisis en Haití transforma el ritual de la muerte: familias luchan por enterrar a sus seres queridos
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Quién es Rosemila Petit-Frère y por qué fue detenida en RD  
Quién es Rosemila Petit-Frère y por qué fue detenida en RD  
11 agosto, 2025
Autoridades dominicanas detienen a una empresaria haitiana señalada de actos ilícitos
Autoridades dominicanas detienen a una empresaria haitiana señalada de actos ilícitos
11 agosto, 2025
Piden medidas claras en diálogo sobre crisis haitiana y sus implicaciones a República Dominicana
Piden medidas claras en diálogo sobre crisis haitiana y sus implicaciones a República Dominicana
3 junio, 2025
Vea el video y sea usted el jurado: detienen a dominicana y Guadalupe Valdez interviene
Vea el video y sea usted el jurado: detienen a dominicana y Guadalupe Valdez interviene
22 mayo, 2025
Muerte de madre haitiana es definida crimen Estado
Muerte de madre haitiana es definida crimen Estado
14 mayo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

 La situación actual de la economía estadounidense

 La situación actual de la economía estadounidense

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Abinader volverá a barajar el dominó

Abinader volverá a barajar el dominó

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo