¿Quién es Samuel Pereyra, nuevo presidente del Consejo de Administración de Refidomsa?

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este domingo 17 de agosto el decreto 461-25, mediante el cual oficializó varios cambios en el gabinete tras el inicio de su nuevo mandato constitucional.

Entre las disposiciones más relevantes figura la designación del doctor Samuel Pereyra Rojas como presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). Pereyra se desempeñaba desde 2020 como presidente ejecutivo del Banco de Reservas, institución en la que impulsó significativas transformaciones financieras y administrativas.

Trayectoria y formación

Nacido en Santo Domingo el 20 de agosto de 1976, Pereyra es banquero, abogado y político dominicano. Es hijo de la licenciada en Derecho Diplomático Inocencia Rojas Goico y del empresario Samuel Pereyra Ariza.

En 1999 obtuvo la licenciatura en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Posteriormente, cursó una especialidad en Derecho Comercial en la Universidad Panthéon-Assas de París (2000).

En el ámbito jurídico ha trabajado en casos de derecho corporativo, telecomunicaciones, inversión extranjera y propiedad intelectual. Además, es miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana, del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, de la Asociación Henri Capitant de amigos de la Cultura Jurídica Francesa y de la Asociación de Juristas Domínico-Francesa.

Experiencia profesional y política

Antes de su paso por Banreservas, Pereyra integró los Cuerpos Colegiados del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y fue árbitro del Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

En el plano político, tuvo un rol clave como director de finanzas de la campaña presidencial de Luis Abinader y es miembro de la dirección política del Partido Revolucionario Moderno (PRM), del cual también es fundador.

Vida personal

Fuera de su labor profesional y política, Pereyra está casado con la abogada Noelia García, presidenta del Voluntariado Banreservas, con quien tiene tres hijos.

Con esta nueva designación, Pereyra inicia un nuevo capítulo de su carrera al frente de la principal empresa refinadora de petróleo del país.