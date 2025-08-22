¿Quién es Sonia Perozo Barinas, nueva directora ejecutiva de Comisión de las Cuevas del Pomier?

Sonia Alejandra Perozo Barinas es doctora en Derecho por la Universidad Central del Este (UCE)y y una reconocida activista social vinculada al trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia y otras causas sociales como la promoción de la cultura, lucha contra la corrupción y la protección medioambiental.

El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 457-25, que modifica la composición de la Comisión Presidencial de las Cuevas del Pomier y designa nuevas autoridades para el organismo, inicialmente constituida mediante el Decreto 403-25, con el propósito de facilitar el acceso público, así como promover el ecoturismo sostenible y la preservación de este patrimonio, objetivos que se mantienen con la nueva reestructuración.

Según lo establecido en el decreto, la comisión estará presidida por Samir Rizek Sued, en tanto que Sonia Alejandra Perozo Barinas fue nombrada directora ejecutiva, con la responsabilidad de coordinar los esfuerzos técnicos y administrativos para la preservación del sitio.

La orden del Poder Ejecutivo también incluye representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, y de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID). Adicionalmente, fueron incorporados cuatro miembros designados por decreto: Manuel Antonio García Arévalo, Santiago Adolfo Camarena Torres, Pavel Giordano García Matos y Domingo Alfonso Abreu Collado.

Las Cuevas del Pomier, también conocidas como la Reserva Antropológica Cuevas del Pomier, están compuestas por más de 50 cavernas con pictogramas y petroglifos precolombinos, y representan un patrimonio cultural y natural de gran valor en la República Dominicana.

Su compromiso social

Además de su designación en la Comisión Presidencial de las Cuevas del Pomier, Sonia Perozo Barinas ha estado vinculada a distintas causas sociales en la provincia de San Cristóbal y a nivel nacional. Durante varios años ha presidido la Fundación Rescatando Mariposas, organización que trabaja en favor de comunidades vulnerables y que ha recibido reconocimientos por su labor en campañas contra la violencia de género y la exclusión social.

Entre 2004 y 2007 se desempeñó como voluntaria en el Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medioambiente (PACAM), donde participó en acciones orientadas al desarrollo social y la protección ambiental, mientras que, desde el sector social de San Cristóbal ha participado en iniciativas como el Plan de Desarrollo Cultural de la provincia y en la lucha por la reinauguración y el fortalecimiento de su Casa de la Cultura, espacios que buscan rescatar la identidad cultural de la provincia y garantizar su acceso a la ciudadanía.

Sonia es madre de Ramón Antonio, Sebastián, y Tatiana Domínguez Perozo, y su perfil también ha estado ligado a la movilización ciudadana, mismo que desde el sector social sancristobalense le promoviendo como candidata a diputada en las elecciones de 2020, por el partido Alianza País, con el apoyo del liderazgo comunitario de la provincia.

Ha formado parte de reclamos comunitarios vinculados a mejores servicios públicos y en defensa de los recursos naturales de la zona. Asimismo, su figura se hizo visible en el marco de la Marcha Verde, un movimiento social que en 2017 recorrió el país exigiendo el fin de la corrupción y la impunidad

