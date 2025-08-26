  Quién es William Swaney y cómo fue su sorprendente trabajo en República Dominicana

Con más de dos décadas de trayectoria en el servicio exterior, el diplomático estadounidense William Swaney ha marcado un antes y un después en la relación bilateral entre Estados Unidos y República Dominicana. Su reciente designación como cónsul general en Santo Domingo representa su tercera misión en el país caribeño, donde ha demostrado un compromiso excepcional con el fortalecimiento de los lazos diplomáticos y consulares.

La primera misión diplomática Swaney fue precisamente en la República Dominicana en 1997, donde se desempeñó como vicecónsul. Regresó en 2018, ocupando diversos roles durante la pandemia. Sus otras giras incluyen puestos en México, Francia, Afganistán, Camerún y los Países Bajos, además de ocupar cargos en Washington, D.C. Posee títulos de la Universidad de Vermont, la Universidad George Washington y el Bates College, y domina el idioma español.

Durante su gestión, Swaney ha priorizado:

La modernización de los servicios consulares, agilizando procesos de visado y asistencia ciudadana.

La cooperación en seguridad regional, incluyendo temas de migración y lucha contra el narcotráfico.

El intercambio educativo y cultural, promoviendo programas como Fulbright y becas para estudiantes dominicanos.

La protección de ciudadanos estadounidenses residentes o visitantes en el país3.

“Es un honor servir en la República Dominicana y estoy comprometido con fortalecer la duradera relación entre nuestros dos países”, expresó Swaney al asumir el cargo.

Su experiencia en países como México, Francia, Afganistán, Camerún y los Países Bajos, junto con su formación académica en la Universidad de Vermont, George Washington University y Bates College, lo posicionan como una figura clave en la diplomacia regional2.

La Embajada de EE.UU. ha resaltado que su liderazgo busca reforzar la percepción de cercanía con la sociedad dominicana, promoviendo un diálogo abierto, respeto cultural y trabajo colaborativo.

