¿Quién es Zoe Saldaña, la estrella que le dio un Oscar a República Dominicana?

Zoe Saldaña hizo historia este domingo al convertirse en la primera dominicana en ganar la codiciada estatuilla del Óscar como Mejor Actriz de Reparto, un reconocimiento que consolida su brillante trayectoria en Hollywood.

La gala, celebrada en el Teatro Dolby, reunió a la élite del cine en su 97ª edición, y fue en ese escenario donde República Dominicana saboreó por primera vez el premio más prestigioso del cine, gracias al talento de Saldaña.

“Mi abuela llegó a este país en 1961. ¡Soy una orgullosa hija de inmigrantes! Con sueños y dignidad y manos trabajadoras”, exclamó la actriz, de 46 años, visiblemente emocionada.

Con su victoria, Zoe Saldaña deja una puerta abierta para futuras generaciones de artistas dominicanos, como expresó en su discurso: “Soy la primera estadounidense de origen dominicano que acepta un Óscar. Y sé que no seré la última”.

La estrella también aprovechó el momento para honrar sus raíces y el idioma español: “Recibir un premio por poder cantar y hablar en español… Mi abuela, si estuviera aquí, estaría tan encantada… ¡Esto es para mi abuela, Argentina Cesse!”, concluyó conmovida.

Lo primero que hizo Zoe al subir al escenario fue buscar a su familia y pronunciar en español: «Mami, mami».

De la danza en RD a la cima de Hollywood

Zoe Yadira Saldaña Nazario nació el 19 de junio de 1978 en Nueva Jersey, Estados Unidos, hija del dominicano Aridio Saldaña y la puertorriqueña Asalia Nazario. Cuando tenía 9 años, su padre falleció en un accidente de tráfico, por lo que ella y sus hermanas fueron enviadas a República Dominicana.

Este cambio de costumbres e idioma marcó su vida y la unió más con sus hermanas.

“En Nueva Jersey no nos sentíamos distintos por ser de diferentes razas, pero cuando me fui de allí, me di cuenta de que esto no era habitual en otros países, donde cada uno se juntaba sobre todo con los suyos”, confesó la actriz durante una entrevista para DECiNE21.

En la isla, Zoe Saldaña descubrió su pasión por la danza y estudió ballet. A los 17 años, regresó a Estados Unidos, donde se unió a Face Theater, un programa juvenil que usaba el teatro para concienciar sobre temas sociales. Fue allí donde descubrió su talento actoral y, poco después, fue reclutada por una agencia de talentos que le consiguió su primer papel en la serie “Ley y orden”.

También puede leer: Óscar 2025: ‘Emilia Pérez’ se estrella en unos premios donde Zoe Saldaña fue su única alegría destacada

“Mi madre y yo éramos muy aficionadas al cine cuando yo era pequeña. Siempre veíamos películas de grandes directores como Spielberg, que para mí era muy lejano. Nunca soñé que trabajaría con él”, confesó en una entrevista para DECiNE21.

Su salto a la gran pantalla ocurrió en 2000 con el filme “El ritmo del éxito”, seguido de participaciones en “Crossroads” (2002), “Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra” (2003) y “Star Trek” (2009). Sin embargo, fue en 2009 cuando alcanzó fama mundial interpretando a Neytiri en “Avatar”, dirigida por James Cameron.

Zoé Saldaña como Gamora y Neytiri/ Fuente externa.

Vida amorosa

Zoé Saldaña junto a su esposo y sus tres hijos. Fuente externa.

La talentosa actriz está casada desde 2013 con Marco Perego Saldaña, un italiano que ha construido un sólido camino en el mundo del arte.

En la actualidad, la pareja tiene tres hijos, los gemelos Cy Aridio y Bowie Ezio, nacidos en 2014 y a Zen Hilario, quien llegó al mundo dos años después.

En cada galardón en el que el nombre de Zoé brilla, su cónyuge reluce orgulloso y sonriente, en algunas ocasiones su emoción sobrepasa a las lagrimas.

Foto/Reuters

Su primer Óscar

Su victoria en los Premios de la Academia llega gracias a su papel como Rita Mora Castro en “Emilia Pérez”, un musical con temática de narcotráfico que ha causado controversia. No obstante, Zoe ha brillado en medio de la polémica, acumulando premios como el Globo de Oro, el BAFTA, el SAG Award y el Critics Choice, consolidando su estatus como una de las actrices más respetadas de la industria.

Con este Óscar, Zoe Saldaña demuestra que no hay límites para el éxito y que el talento dominicano sigue dejando huella en el cine mundial.

Se recuerda que la actriz es la única en la historia en haber protagonizado cuatro películas que superaron los 2 mil millones de dólares en taquilla:

“Avatar” (2009)

“Avengers: Endgame” (2019)

“Avengers: Infinity War” (2018)

“Avatar: The Way of Water” (2022)

Zoe junto a Sam Worthington en Avatar. Foto/Disney.

Ahora, con su estatuilla dorada en mano, Zoe Saldaña no solo ha roto barreras, sino que ha inspirado a millones con su historia y es un referente para los dominicanos de que los sueños se cumplen.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd