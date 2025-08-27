¿Quién fue Frank Moya Pons, el ilustre historiador homenajeado en la Feria del Libro 2025?

El Ministerio de Cultura anunció la 27.ª Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FILSD 2025), que se celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre en la Plaza Cultural Juan Pablo Duarte.

La edición de este año rendirá homenaje al reconocido historiador Frank Moya Pons y hará especial hincapié en la literatura infantil y juvenil para fomentar la lectura entre las nuevas generaciones.

Puede leer: Todo sobre la Feria del Libro 2025: desde homenaje a Frank Moya Pons hasta obras gratis

Frank Moya Pons

Nacido en La Vega en 1944. Es uno de los más notables y difundidos de los historiadores dominicanos contemporáneos. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde obtuvo

el título de Licenciado en Filosofía en 1966.

Tiene una maestría en Historia de América Latina e Historia de Europa, de Georgetown University, y obtuvo su doctorado en Historia de América Latina, Desarrollo Económico y Métodos Cuantitativos en Columbia University (1969).

Ha impartido cátedras en diversas universidades en el país y el extranjero. Ha realizado una intensa labor como columnista y articulista de los principales periódicos y revistas nacionales.

Moya Pons ha enseñado historia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la República Dominicana, en las universidades Columbia y de Florida en los EE. UU., y ha sido Profesor de Investigación en el City College of New York.

Fue Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno del presidente Hipólito Mejía entre el año 2000 y 2004. También fue Presidente de la Academia Dominicana de Historia.

Obras destacadas