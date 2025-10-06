¿Quién fue Kimberly Hébert y cómo la vida de la actriz dejó una huella?

Kimberly Hébert Gregory, quien interpretó a la Dra. Belinda Brown en la comedia negra de HBO, Vice Principals, falleció el 3 de octubre a los 52 años. Su exesposo, el actor Chester Gregory, confirmó su fallecimiento al compartir un homenaje en Instagram.

“Kimberly Hébert Gregory, eras la personificación de la brillantez, una mujer negra cuya mente iluminaba cada rincón, cuya presencia irradiaba pasión y gracia. Nos enseñaste lecciones de valentía, arte, resiliencia y cómo seguir adelante, incluso cuando la vida exigía más de lo debido”, escribió Chester Gregory. “Gracias, Kimberly, por cada capítulo que compartimos. Tu historia nunca estuvo definida por la batalla, sino por la belleza que llevaste a través de ella”.

Nacida el 7 de diciembre de 1972 en Houston, Texas, Kimberly Hébert Gregory comenzó su carrera teatral en Chicago a finales de los 90 antes de pasar al cine y la televisión. Debutó en el cine en 2007 con «I Think I Love My Wife» y ese mismo año apareció como estrella invitada en su primera serie, el drama policial «The Black Donnellys».

A lo largo de su carrera, acumuló una amplia trayectoria televisiva, incluyendo apariciones en «Gossip Girl», «New Amsterdam», «Sin cita previa», «Two and a Half Men», «La ley y el orden», «Shameless», «The Big Bang Theory», «Anatomía de Grey», «The Act», «Better Call Saul» y «Dollface».

El primer papel regular de Gregory en televisión fue en Vice Principals, que se emitió durante dos temporadas. Posteriormente, protagonizó la comedia de ABC Kevin (Probably) Saves the World de 2017 a 2018. En 2021, interpretó a Ruth Jean Baskerville Bowen en la temporada de Aretha Franklin de la serie antológica Genius, del National Geographic Channel.

En la gran pantalla, Gregory apareció en la comedia negra Arizona (2018), el drama romántico sobre la transición a la adultez Five Feet Apart (2019), el drama Miss Virginia (2019) y el thriller dramático John Henry (2020), entre otros papeles.

También prestó su voz a las series animadas Craig of the Creek (Cartoon Network) y Carol and the End of the World (Netflix).

Además de su carrera como actriz, Gregory participó activamente en obras benéficas y activismo dentro de la industria del entretenimiento, asesorando a jóvenes artistas y promoviendo una mayor representación de las mujeres negras en el teatro, el cine y la televisión.

