¿Quién fue Lizzie Borden? La historia real detrás de la cuarta temporada de «Monster» 

Antes del estreno de la tercera temporada de Monster, Netflix ya prepara una cuarta entrega de la franquicia de crímenes reales de los creadores y productores ejecutivos Ryan Murphy e Ian Brennan, según confirman fuentes a Deadline. Narrará la historia de Lizzie Borden, quien fue juzgada y absuelta del asesinato con hacha de su padre y su madrastra en 1892 en Fall River, Massachusetts.

Los asesinatos y el juicio de Borden recibieron amplia publicidad a nivel nacional en Estados Unidos y han seguido siendo parte de la cultura popular estadounidense en las décadas transcurridas desde entonces.

A continuación, echemos vistazo a la historia de Lizzie Borden y su caso que inquietó a los Estadios Unidos durante el siglo XIX.

¿Quién fue Lizzie Borden?

Lizzie Andrew Borden nació el 19 de julio de 1860 en Fall River, Massachusetts, hija de Sarah y Andrew Borden. Poco después, Sarah falleció. Andrew se volvió a casar tres años después con Abby Durfee Gray.

La familia vivió bien. Andrew tuvo éxito en los sectores manufacturero y de desarrollo inmobiliario, lo que le permitió mantener a su esposa y sus dos hijas, Emma y Lizzie, y contratar sirvientes para mantener el orden en el hogar. Emma y Lizzie vivieron con su padre y su madrastra hasta la edad adulta.

La relación entre las hermanas Borden y su madrastra, Abby, no era muy estrecha. La llamaban «Sra. Borden» y les preocupaba que la familia de Abby intentara acceder al dinero de su padre. Emma protegía a su hermana menor y, juntas, ayudaban a administrar las propiedades de alquiler de Andrew. La familia asistía a la Iglesia Congregacionalista, una institución en la que Lizzie participaba especialmente.

Asesinatos y juicio en Borden

En la mañana del 4 de agosto de 1892, Andrew y Abby fueron asesinados y mutilados en su casa de Fall River. Lizzie alertó a la criada, Bridget, del cadáver de su padre. Había sido atacado y asesinado mientras dormía en el sofá. Un registro de la casa condujo al descubrimiento del cuerpo de Abby Borden en una habitación del piso superior. Al igual que su esposo, Abby fue víctima de un brutal ataque con hacha.

Los policías que acudieron al lugar sospecharon de Lizzie de inmediato, aunque no fue detenida en ese momento. Su hermana se encontraba fuera de la ciudad en ese momento y nunca fue sospechosa. Durante la semana transcurrida entre los asesinatos y su arresto, Lizzie quemó un vestido que, según ella, estaba manchado de pintura. La fiscalía alegaría posteriormente que el vestido estaba manchado de sangre y que Lizzie lo había quemado para encubrir su crimen.

Lizzie fue acusada formalmente el 2 de diciembre de 1892. Su juicio, ampliamente publicitado, comenzó en junio del año siguiente en New Bedford. Lizzie no testificó en su propia defensa y su testimonio en la investigación no fue admitido como prueba. Los testimonios de otros resultaron inconcluyentes. El 20 de junio de 1893, Lizzie fue absuelta de los asesinatos. Nadie más fue acusado de los crímenes.

Vida posterior y muerte

Lizzie y Emma heredaron una parte importante del patrimonio de su padre, lo que les permitió comprar una nueva casa juntas. Las hermanas Borden vivieron juntas durante la década siguiente. Aunque estaba libre, muchos vecinos consideraban culpable a Lizzie, por lo que nunca fue aceptada en la comunidad tras su juicio. Su reputación se vio aún más empañada cuando fue acusada de hurto en tiendas en 1897.

En 1905, Emma se mudó abruptamente de la casa que compartía con su hermana. Nunca volvieron a hablarse. Es posible que Emma se sintiera incómoda con la estrecha amistad de Lizzie con otra mujer, Nance O’Neil, aunque su silencio al respecto ha alimentado la especulación de que descubrió nuevos detalles sobre los asesinatos de su padre y su madrastra. Ningún miembro del personal de la casa ofreció información adicional sobre la ruptura, ni siquiera después de la muerte de Lizzie.

Lizzie murió de neumonía en Fall River, Massachusetts, el 1 de junio de 1927. Emma Borden falleció días después en Newmarket, New Hampshire.