La primera locutora de la República Dominicana, María Cristina Camilo, celebró el pasado 25 de diciembre sus 107 años de vida, siendo un referente indiscutible en la historia de los medios de comunicación del país.

Cariñosamente conocida como “Maíta”, Camilo también fue el primer rostro femenino en la televisión dominicana, marcando un hito al presentar el programa “Romance Campesino”, la primera serie transmitida en la televisión criolla el 1 de agosto de 1952, a través de La Voz Dominicana.

Inicios y trayectoria

Nacida el 25 de diciembre de 1918, en San Francisco de Macorís, María Cristina Camilo enfrentó la pérdida de su madre a temprana edad, siendo criada por su tía Basilia Camilo Pantaleón y su esposo Bartolo Amarante Méndez.

Recibió una sólida formación en el Colegio Inmaculada Concepción, en La Vega, donde desarrolló su amor por las artes, aprendiendo piano, mandolina y perfeccionando su dicción.

María Cristina Camilo dejó su natal provincia Duarte en 1949 para venir a Santo Domingo a buscar trabajo tras renunciar de la clínica donde había sido enfermera por 12 años.

Como relató el cronista Joseph Cáceres, Camilo, recién llegada a la capital dominicana, se presentó a La Voz del Yuna luego de que escuchara, en voz de un reputado locutor, el fallecido Ramón Rivera Batista, un anuncio de que la emisora necesitaba contratar cinco locutores con títulos de bachiller y correcta dicción.

Aunque nunca había tenido experiencia ninguna en el oficio, solicitó una entrevista a Petán Trujillo, dueño y director de la planta y a quien había conocido en su pueblo (de ella), donde el hermano del tirano Rafael Trujillo tenía una de tantas novia. Se le concedió la entrevista, en la que virtualmente comenzó el trabajo de María Cristina en el mundo de las ondas hertzianas.

María Cristina Camilo hizo la historia de su historia en la radio, la televisión y el teatro en una entrevista que concediera a la periodista Emely Tueni publicada en la sección Areíto.

La Escuela Héctor J. Díaz, de la antigua Voz Dominicana, emitió su carné número uno a María Cristina, quien debutó como presentadora en el primer programa difundido por la recién inaugurada era el primero de agosto de 1952 Voz Dominicana, canal cuatro. Su primera tarea ante las cámaras fue presentar el programa Romance Campesino, en vivo y directo.