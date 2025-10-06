¿Quién ganará el Premio Nobel de Literatura 2025?

¿Quién ganará el Premio Nobel de Literatura 2025?

La primera semana de octubre trae una de las citas culturales más importantes del año, el anuncio del Premio Nobel de Literatura, que la Academia Sueca dará a conocer el jueves día 9. ¿Lo ganará uno de los eternos candidatos o será de nuevo una sorpresa como la del año pasado con la surcoreana Han Kang?

 Premio Nobel de Literatura 2025

El jueves día 9, no antes de las 13-00 horas (11-00 GMT), se abrirá la puerta de la sala de prensa de la Academia Sueca y el secretario permanente de esta institución entrará para anunciar quién es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025.

Haruki Murakami, Mircea Cartarescu, César Aira o Anne Carson llevan años encabezando las quinielas, pero las sorpresas se han ido sucediendo con los ganadores de los últimos años- Han Kang (2024), Jon Fosse (2023) o Annie Ernaux (2022).  

Festival de cine de Londres    

No está al nivel de Cannes, Venecia o Berlín, pero cada año el Festival de Londres se convierte en una cita imprescindible para los amantes del cine, que tienen la oportunidad de descubrir las mejores película del año y algunos estrenos interesantes.

Así que quien no quiera esperar hasta diciembre para verla en Netflix, puede viajar a la capital londinense para ver el filme de apertura -el miércoles 8-, la tercera entrega de la saga ‘Knives Out’ (‘Puñales por la espalda’), protagonizada por Daniel Craig. Además de ‘Frankenstein’, ‘No Other Choice’ o ‘The Voice of Hind Rajab’.  

‘Tron- Ares’, la tercera entrega de una saga de culto

Dirigida por Joachim Rønning y protagonizada por Jared Leto, Greta Lee y Evan Peters, con Gillian Anderson y Jeff Bridges en destacados papeles secundarios, ‘Tron- Ares’ llega esta semana a los cines, 15 años después de ‘Tron- Legacy’ (2010), que a su vez fue la inesperada y exitosa secuela casi tres décadas después de la revolucionaria ‘Tron’ (1982), una cinta de culto que se estrelló en taquilla.  

Explorar el Egipto divino en el MET

Y para quien esté en Nueva York a partir del domingo 12 de octubre, explorar el Egipto divino puede ser una gran opción para entrar en el mundo de las imágenes y algunos de dioses del Antiguo Egipto, que es el objeto de una exposición en el MET que reunirá más de 250 objetos que llegan del Museo del Louvre o de importantes instituciones culturales de Copenhague, Boston o París, que ponen de reflejo la importancia de las deidades en las vidas de las personas normales.

