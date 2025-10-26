¿Quién gobernará Argentina los próximos cuatro años?

Argentina vive este domingo una jornada electoral decisiva con la celebración de las elecciones presidenciales, en las que millones de ciudadanos acuden a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado, así como renovar parte del Congreso Nacional.

Los comicios se desarrollan en un contexto de polarización política, desafíos económicos y creciente interés internacional por el rumbo que tomará el país en los próximos años. Las autoridades electorales han reportado una participación activa desde tempranas horas, con centros de votación abiertos desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., hora local.

Además de la presidencia, se eligen 127 diputados nacionales y 24 senadores, en lo que representa una renovación parcial del poder legislativo.

El proceso se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y transparencia, incluyendo el uso de la Boleta Única de Papel, que busca agilizar el conteo y reducir irregularidades.

La jornada electoral es considerada no laborable en todo el país, y el voto es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años.

Los primeros resultados oficiales se esperan en horas de la noche, mientras los principales candidatos mantienen cautela y llaman a la ciudadanía a ejercer su derecho con responsabilidad.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

