Quién lideraba a los cinco abatidos en Santiago; revelan prontuario criminal

La Policía Nacional reveló la identidad del cabecilla de la presunta organización criminal vinculada al sicariato, tráfico de armas, secuestros, cobros compulsivos de deudas por drogas y narcotráfico, integrada por los cinco hombres que cayeron abatidos durante un tiroteo este miércoles en la avenida Olímpica, sector La Barranquita, Santiago.

Se trata de Ronny Abel Sánchez Morillo (a) Mudita, quien, según el informe policial, logró escapar a bordo de una jeepeta Mazda blanca sin placa. “Este individuo se mantiene activamente buscado por la institución”, informó la Policía.

Prontuario criminal

Asimismo, indicó que “Mudita” figura con orden de arresto, acusado de ultimar a Rafael Nicolás Puello Santos (a) Bulilo en el sector Hato Mayor de Santiago.

Por su parte, Edward Bernardo Peña Rodríguez estaba siendo buscado mediante orden de arresto por la muerte de Brailin de Jesús Sánchez.

Entretanto, Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc) aparece en los archivos policiales con múltiples antecedentes por homicidios y violaciones a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Otros fallecidos

Además de Peña Rodríguez y El Charly, a consecuencia del enfrentamiento fallecieron José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, de Santiago.

También, resultó herido de gravedad el cabo de la Policía Nacional, Yohandy Encarnación, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad.

Leer más: Estos son los los cinco presuntos delincuentes que mató la Policía en Santiago

Evidencias ocupadas

En la intervención fueron ocupadas cinco armas de fuego: un fusil AR-15 calibre 5.56, color plateado con negro, con cargador de 40 cápsulas; una ametralladora Uzi calibre 9mm con su cargador; un revólver Taurus calibre 38, serie ACA479069, color plateado; una pistola Glock calibre 9mm, serie AFNP488 con cargador; y una pistola Carandai color negro, sin numeración visible, con su cargador.

Asimismo, se incautaron tres vehículos: un Kia K5 blanco, placa A824816; un Mazda blanco, placa A3022436, en cuyo interior fue ocupada una balanza marca Tanita, color negro; y un Honda Civic gris, placa A576131.