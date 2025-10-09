¿Quién se ha clasificado para el Copa Mundial de 2026?

Un récord de 48 equipos jugarán en la Copa Mundial de 2026, coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá.

El jueves, Argelia se convirtió en el cuarto país africano en clasificar. Un día antes, Egipto aseguró su lugar.

Cuarenta y tres equipos obtendrán su lugar a través de torneos clasificatorios continentales. Otros dos asegurarán su lugar en la repesca intercontinental, con seis equipos y programada para marzo de 2026.

Los tres países anfitriones se clasifican automáticamente. Veamos quienes están clasificados a la fecha de esta nota.

Continentes

Asia tendrá ocho plazas directas y una para el repechaje intercontinental.

África tiene nueve plazas directas más una para el repechaje intercontinental.

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe obtienen tres plazas directas (más las tres naciones anfitrionas) y otras dos plazas para el repechaje intercontinental.

Sudamérica tiene seis plazas directas y enviará a otro equipo al repechaje intercontinental.

Oceanía tiene un puesto asegurado por primera vez: Nueva Zelanda lo consiguió en marzo. Podría sumar otro puesto con Nueva Caledonia, que se clasificará para la repesca intercontinental.

Europa tendrá 16 equipos que seguramente jugarán en el Mundial.

Clasificados

Estados Unidos, México, Canadá (clasificados automáticamente como anfitriones)

África

Algeria

Egipto

Marruecos

Tunisia

Asia

Australia

Irán

Japón

Jordania

Corea del Sur

Uzbekistán

Oceanía

Nueva Zelanda

Sudamérica

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

