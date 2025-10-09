¿Quién se ha clasificado para el Copa Mundial de 2026?

Un récord de 48 equipos jugarán en la Copa Mundial de 2026, coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá.
El jueves, Argelia se convirtió en el cuarto país africano en clasificar. Un día antes, Egipto aseguró su lugar.
Cuarenta y tres equipos obtendrán su lugar a través de torneos clasificatorios continentales. Otros dos asegurarán su lugar en la repesca intercontinental, con seis equipos y programada para marzo de 2026.
Los tres países anfitriones se clasifican automáticamente. Veamos quienes están clasificados a la fecha de esta nota.
Puede leer: Marileidy Paulino: lo que debes saber de su esperada carrera este viernes
Continentes
Asia tendrá ocho plazas directas y una para el repechaje intercontinental.
África tiene nueve plazas directas más una para el repechaje intercontinental.
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe obtienen tres plazas directas (más las tres naciones anfitrionas) y otras dos plazas para el repechaje intercontinental.
Sudamérica tiene seis plazas directas y enviará a otro equipo al repechaje intercontinental.
Oceanía tiene un puesto asegurado por primera vez: Nueva Zelanda lo consiguió en marzo. Podría sumar otro puesto con Nueva Caledonia, que se clasificará para la repesca intercontinental.
Europa tendrá 16 equipos que seguramente jugarán en el Mundial.
Clasificados
Estados Unidos, México, Canadá (clasificados automáticamente como anfitriones)
África
Algeria
Egipto
Marruecos
Tunisia
Asia
Australia
Irán
Japón
Jordania
Corea del Sur
Uzbekistán
Oceanía
Nueva Zelanda
Sudamérica
Argentina
Brasil
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay