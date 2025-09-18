¿Quién es Sydney McLaughlin-Levrone, la velocista que venció a Marileidy Paulino?

La atleta estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone se convirtió en la primera mujer en casi 40 años en romper la casi imposible marca de los 48 segundos en los 400 metros, ya que la oponente a la que venció el jueves por la noche en una pista lluviosa en Tokio, la dominicana Marileidy Paulino, también rompió los 48 segundos.

“No se corre algo así sin el apoyo de mujeres increíbles”, dijo McLaughlin-Levrone tras lograr la medalla de oro en Campeonato Mundial de Atletismo.

Los números finales de esta carrera: McLaughlin-Levrone 47.78 segundos. Paulino 47.98.

Esto la convirtió en la primera persona en ganar un título mundial tanto en los 400 metros con vallas como en los 400 metros planos.

Sydney McLaughlin-Levrone

Trayectoria de Sydney McLaughlin-Levrone

Sydney McLaughlin-Levrone, es una velocista estadounidense de 26 años y originaria de Nueva Jersey, es una sensación del atletismo, conocida por su dominio en los 400 m vallas. Ha ganado cuatro oros olímpicos (2016), (2020) y (2024) y un título mundial (2019).

Su éxito olímpico fueron las disciplinas de 400 m vallas y 4 × 400 m, y dos en París 2024, en 400 m vallas y 4 × 400 m.

Posee el récord mundial en los 400 metros vallas con un tiempo de 50,37 segundos, establecido en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta es la sexta vez que rompe el récord mundial en esta prueba.

Mientras tanto, es cuatro veces campeona del mundo en los World Athletics Championships. También ganó el oro en el relevo 4×400 metros en los Campeonatos Mundiales de 2019 y 2022.

Durante su victoria de hoy, hizo historia al ganar la medalla de oro en los 400 metros lisos en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio. Su tiempo de 47,78 segundos fue el segundo más rápido de la historia del mundo y un récord del campeonato.