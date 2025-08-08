¿Quiénes fueron las primeras mujeres en ser árbitros en cada deporte?

Este fin de semana, Jen Pawol hará historia al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de las Grandes Ligas. Dirigirá la serie entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta.

La jugadora de 48 años, originaria de Nueva Jersey, ha dirigido partidos de pretemporada durante los últimos dos años y en las ligas menores desde 2016.

A continuación, presentamos una lista de otras árbitras que fueron las primeras en estar en la cancha, el campo o la pista en importantes ligas masculinas.

NFL

Shannon Eastin

Shannon Eastin se convirtió en la primera mujer árbitro en la historia de la NFL al ser juez de línea durante un partido de pretemporada en agosto de 2012 entre los Green Bay Packers y los Chargers, que entonces se encontraban en San Diego.

Un mes después, se convirtió en la primera mujer en ser árbitro en un partido de temporada regular de la NFL al trabajar como juez de línea en el partido Rams-Lions. Eastin fue una de las árbitros de reemplazo contratadas por la liga durante un cierre patronal de los árbitros titulares.

La primera mujer en conseguir un trabajo de temporada completa fue Sarah Thomas, quien fue jueza de línea en 2015. Thomas también se convirtió en la primera mujer en trabajar en un Super Bowl al formar parte del equipo de siete personas el 7 de febrero de 2021, cuando Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers vencieron a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs por 31-9.

Sarah Thomas

NBA

Dee Kantner

Violet Palmer y Dee Kantner fueron contratadas por la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) para la temporada de 1997. Palmer debutó en la NBA el 31 de octubre de 1997, durante el partido inaugural de la temporada entre los Vancouver Grizzlies y los Dallas Mavericks. Palmer trabajó esa noche con Bill Oakes y Mark Wunderlich.

El primer partido de Kantner fue el 5 de noviembre de 1997, cuando Atlanta venció a Filadelfia por 93-88. Kantner trabajó junto a Ron Garretson y Ed Middleton. Palmer se retiró en 2016 y Kantner sigue arbitrando el baloncesto femenino de la NCAA.

Copa del Mundo Masculina

La árbitra francesa Stéphanie Frappart hizo historia en 2022 al convertirse en la primera mujer en dirigir un partido de la Copa Mundial masculina. El encuentro entre Alemania y Costa Rica se celebró en Al Khor, Catar.

Junto a Frappart, dos asistentes dirigieron el partido: Neuza Back, de Brasil, y Karen Díaz Medina, de México.