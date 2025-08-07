¿Quiénes han ganado la loto recientemente? Números y premios

¿Quiénes han ganado la loto recientemente? Números y premios

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa) informó, que el Dr. Marino Antonio Romero Núñez y el profesor Marcos Antonio Keppis, recibieron sus respectivos certificados que los acredita como los dos ganadores de los 37 millones de pesos, que tenía acumulado el sorteo Loto del pasado sábado 2 de agosto.

Ambos ganadores acertaron con los números: 7-10-15-21-22-29. A cada uno de ellos le corresponde 18.5 millones de pesos.             

El Dr. Marino Nuñez, es odontólogo y ejerce su profesión en la ciudad de Bani. Realizó una jugada seleccionada, en el punto de venta, “Farmacia Farlexa”, ubicada en la calle Duarte No.118, Bani, Provincia Peravia.

image 182
El profesor Marcos Antonio Keppis (camisa rosada).

En tanto, que Marcos Antonio es, el famoso profesor bailarín, imparte docencia en un liceo en Hato Mayor. Realizó su jugada en el punto de venta “Supermercado Casa Mota.”, ubicado, en la calle Melchor Contin, Esq. Arzobispo Meriño, Hato Mayor del Rey.

image 184

Ambos ganadores se convierten en los millonarios, 490 y 491, que realiza LEIDSA, tu única Loto, la fábrica de millonarios.

La fecha de entrega de estos 37 millones, está pautada para el martes 26 de agosto.

¿Quiénes han ganado la loto recientemente? Números y premios
