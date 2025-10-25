¿Quiénes son Chauncey Billups, Terry Rozier y Damon Jones, sospechosos del caso de apuestas?

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, el base de los Miami Heat, Terry Rozier, y el exasistente de los Cleveland Cavaliers, Damon Jones, fueron arrestados el jueves en relación con una investigación federal sobre apuestas deportivas ilegales y juegos de póker manipulados por la mafia.

Billups fue acusado de participar en una conspiración para amañar partidas de cartas de alto riesgo en Las Vegas, Miami, Manhattan y los Hamptons, con el apoyo de familias de la Cosa Nostra. Rozier fue acusado de participar en un segundo plan para inventar apuestas fraudulentas mediante la explotación de información confidencial sobre atletas y equipos de la NBA. Jones está acusado de participar en ambos planes.

A continuación, un vistazo a las figuras de la NBA involucradas:

Chauncey Billups

Chauncey Billups, de 49 años, ingresó al Salón de la Fama Naismith Memorial en 2024. Originario de Denver, jugó en la Universidad de Colorado y fue seleccionado en el tercer puesto del draft por Boston en 1997. También jugó para Toronto, Denver (dos temporadas), Minnesota, Detroit (dos temporadas), los New York Knicks y Los Angeles Clippers durante una carrera de 17 años.

Billups fue cinco veces All-Star y ganó un campeonato con Detroit en 2004, año en el que fue nombrado MVP de las Finales de la NBA.

El 16 de noviembre de 2020, Billups fue nombrado asistente de los Clippers en el cuerpo técnico del entrenador Tyronn Lue. Billups fue contratado como entrenador de Portland en 2021 y firmó una extensión de contrato de varios años con los Trail Blazers el 13 de abril. Billups llegó a esta temporada con un récord de 117-211 como entrenador. Billups fue conocido como Mr. Big Shot durante su carrera como jugador y ganó el Trofeo Joe Dumars, el premio a la deportividad de la NBA, en 2009 mientras jugaba para los Nuggets de su ciudad natal.

Terry Rozier

Terry Rozier, originario de Youngstown, Ohio, fue un base destacado en Louisville y fue seleccionado en el puesto número 16 por los Boston Celtics en 2015.

Rozier fue traspasado a Charlotte el 6 de julio de 2019 y brilló con los Hornets. Estableció récords personales al promediar 18 puntos en la temporada 2019-20, 20,4 puntos la temporada siguiente y 21,1 puntos en la 2022-23.

El 23 de enero de 2024, Rozier fue traspasado a Miami por Kyle Lowry. Rozier promedió 10,6 puntos con Miami en la temporada 2024-25, jugando 64 partidos, incluyendo 23 como titular.

El partido de Rozier del 23 de marzo de 2023 con Charlotte contra Nueva Orleans ha estado en duda. Jugó los primeros 9 minutos y 36 segundos del primer cuarto antes de ser retirado y no volvió a jugar en ese partido ni en los últimos ocho de la temporada. Charlotte no estaba en la contienda por los playoffs, por lo que no parecía inusual que Rozier fuera suspendido. Sin embargo, publicaciones aún en línea de ese partido de 2023 muestran que algunos apostadores estaban furiosos con las casas de apuestas. Muchos publicaron en redes sociales que algo sospechoso había sucedido con las apuestas de apoyo relacionadas con las estadísticas de Rozier esa noche.

Damon Jones

Jones, de 49 años, fue entrenador asistente no oficial de Los Ángeles Lakers en la temporada 2022-23 cuando presuntamente estuvo involucrado en la trama de apuestas, según la acusación. Ha sido entrenador desde al menos 2014, tras finalizar una carrera de 11 años como jugador de la NBA.

Es de Galveston, Texas, y jugó para Houston en la universidad antes de jugar con equipos de la NBA en Nueva Jersey, Boston, Golden State, Dallas, Vancouver, Detroit, Sacramento, Milwaukee, Miami y Cleveland.