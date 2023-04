¿Quiénes son los actores y actrices famosos de Israel? 

Shira Haas, Niv Sultan, Moran Atias, Ayelet Zurer, Gal Gadot, Hiam Abbas; y los actores Lior Raz, Lior Ashkenazi, Oded Fehr y Mark Ivanir son algunos de los muchos profesionales de la actuación que por su gran talento se han dado a conocer fuera de su Israel natal.

Por María Mercedes, colaboración especial

La actuación es una profesión que suma grandes experiencias y satisfacciones cuando al desdoblarse, los actores y actrices logran conectar con el público que aprende a quererles, que les sigue y les aplaude.

Tanto dentro como fuera de Israel, los actores que protagonizan esta lista se han ganado la consideración y el respeto de esta industria tan demandante, competitiva y que proyecta a escala global.

Iniciamos el relato de esta historia con la actriz Shira Haas, quien nació en Tel Aviv el 11 de mayo de 1995. En su país se dio a conocer por la caracterización de papeles principales en películas dramáticas y programas de televisión.

Luego, recibió elogios fuera de su país por su actuación en la miniserie ‘Unorthodox’ (2020),​ de Netflix. En cuatro ocasiones, optó al premio de la Academia Israelí de Cine y Televisión, en 2018 ganó la presea por su interpretación como actriz de reparto en ‘Noble Savage’.

En Instagram tiene más de 200,000 seguidores; según datos, el 82% los consiguió tras el estreno de la referida serie.

Niv Sultan nació el 16 de septiembre de 1992, en Jerusalén. Tiene ascendencia judía, marroquí y española. Su infancia transcurrió en el barrio de Kiryat Menachem, donde estudió y se interesó por el teatro.

Tres años después de haber concluido el servicio militar obligatorio, tomó clases de actuación en Tel Aviv. Profesionalmente debutó en la televisión, en 2013 cuando hizo el papel de Tzil, en la serie ‘Summer break diaries’.

Empezó a ganar reconocimiento por su papel en la serie ‘The stylist’ (2018); el cual le además le ayudó a escenificar uno de los papeles principales de la serie ‘Tehran’ (2020), producida originalmente por Apple TV. El año pasado se integró, al reparto de la serie ‘That dirty black bag’.

Moran Atias nació el 9 de abril de 1981. Cuando tenía 15 años apareció por primera vez en televisión protagonizando el programa israelí de corte juvenil ‘Out of focus’. A los 17 años, se mudó para Alemania, donde inició su carrera como modelo, tiempo en el que tuvo la oportunidad de modelar para las firmas Roberto Cavalli, D&G y BBG.

Cuando se había establecido como modelo, decidió seguir su carrera en la actuación, apareciendo en películas en inglés, italiano, hebreo y español, y logrando una nominación a “Mejor actriz” en el Festival Sguardo al Femminile por su papel en ‘Days of love’.

Su trabajo en esas películas la llevó a formar parte del filme italiano ‘Gas’, en la que interpretó a una adicta a las drogas, encargada de seducir a un drogadicto gay. Luego, participó en la comedia romántica ‘Oggi sposi’, dirigida por Luca Luncini y ‘Mother of tears’ la tercera y última entrega de la trilogía de horror sobrenatural de Darío Argento, ‘The Three Mothers. Mother of Tears’, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2007 y en el Festival de Cine de Roma.

Ayelet Zurer es una de las actrices más aclamadas en Israel; por algunos de sus papeles ha sido calificada como “La Princesa de Hielo”. Aquí en Occidente es conocida, por su participación en las películas ‘Múnich’ de Steven Spielberg; y ‘Ángeles y demonios’, en la cual trabajó con Tom Hanks; en la cual tuvo un papel de coprotagonista interpretando el personaje de Vittoria Vetra.

Ha sido nominada cinco veces, a los premios de la Academia de Cine de su país, obteniendo el trofeo en 2003 por su participación en ‘Las tragedias de Nina’.

Ganó el premio a “Mejor actriz” tanto en el Festival de Cine de Jerusalén como en la Academia de Cine Israelí por su papel en la película israelí ‘Las Tragedias de Nina’. Está casada con Gilad Londovski, con quien procreó a Liad, su único hijo.

Gal Gadot

La actriz, productora y modelo israelí Gal Gadot nació el 30 de abril de 1985. A los 18 años ganó el título de Miss Israel 2004, con el cual representó a Israel en Miss Universo. Sirvió dos años como instructora de combate. Mientras desarrollaba su carrera de modelo y actuación, comenzó a estudiar derecho y relaciones internacionales en la universidad IDC Herzliya.

El primer papel internacional de Gadot en el cine llegó con Gisele Yashar en ‘Fast & Furious’ (2009), el cual repitió en las entregas posteriores de la franquicia cinematográfica. Luego, ganó fama mundial por interpretar a Wonder Woman, primero con una breve participación en ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ (2016); y luego como protagonista en ‘Wonder Woman’ (2017), ‘Justice League’ (2017), ‘Wonder Woman 1984’ (2020) y ‘Zack Snyder’s Justice League’ (2021).

Encarnar este personaje le ha merecido varios premios, entre los que se destacan dos MTV Movie & TV Awards; un Critics’ Choice y un Saturn.

En 2018, el periódico Time incluyó a Gadot en su lista anual de las 100 personas más influyentes; también la catalogó como una de las actrices mejores pagadas del mundo.

Lior Ashkenazi es un galardonado actor de teatro, cine y televisión que nació en Ramat Gan, Israel, donde estudió arte dramático en la Escuela Beit Zvi de Artes Escénicas. Tras graduarse en 1994, intervino en muchas piezas en los Teatros Habima y Beit Lessin de Tel Aviv, así como en el Teatro Beersheba de Beersheba.

Fue muy aplaudido por su interpretación como Uriel Shkolnik, un erudito talmúdico con una relación complicada con su igualmente docto padre.

El devino como uno de los mayores actores de Israel tras su interpretación como Zaza, en ‘Late marriage’ (2001), de Dover Kashashvili. Logró el Ophir (Premio de la Academia Israelí) al mejor actor por ambos títulos, y resultó nominado a “Mejor actor”, por ‘Rutenberg’ (2003); y por ‘Caminar sobre las aguas’ (2004).

Otros títulos suyos son ‘Gift From Above’; ‘Sima Vaknin Witch; ‘The Bubble’; Melah Ha-Aretz’; ‘Wild Dogs’; ‘Hello’, ‘Goodbye’; ‘Eli&Ben’; ‘Ultimatum’, ‘Rabies’, ‘Yossi’, ‘Big Bad Wolves’; ‘The Dune’; y ‘Encirclements’. Ashkenazi rodó ‘The Wanderers’, y ‘Foxtrot’, de Samuel Maoz.

Ashkenazi también participó en una temporada de ‘In therapy’, la serie israelí que tuvo remake americano como ‘En terapia’. Otros de sus trabajos televisivos son ‘Shabatot VeHagim, ‘Ha- Emet Ha’Eroma, ‘Adama, ‘The Missionary, ‘Good family’, ‘Hazoref’, y ‘The exchange principle’.



Hiam Abbass nació en Nazaret, Israel, y fue criada en Deir Hanna, un pueblo de tradición musulmana en la frontera con Líbano. Al concluir sus estudios de fotografía se unió a la compañía palestina de teatro El-Hakawati, en Jerusalén y trabajó en una compañía teatral infantil.

En 1987, tuvo su primer papel en la película ‘Boda en Galilea’ (Wedding in Galilea), del realizador palestino Michel Khleifi.

Se hizo famosa por su papel en la película ‘Rojo oriental’ (Satin rouge) de la realizadora tunecina Raja Amari (2002). También, tuvo un papel similar en ‘La novia siria’ (The Syrian Bride) (2005); y en ‘Los limoneros’ (2008), ambas de Eran Riklis.

Otra participación fue en ‘Zona libre’, de Amos Gitaï (2005), ‘Disengagement’ (2008); o ‘Bab el shams’, de ‘Yousry Nasrallah’ (2004).

Lior Raz es un actor y guionista Israelí, que nació el 24 de noviembre de 1971. Pasó su niñez en la ciudad de Ma’ale Adumim, en Judea y Samaria. Sus padres formaron parte del éxodo judío de países musulmanes. Su padre era originario de Irak y su madre de Argelia, donde trabajaba de profesora. Tras alistarse a las fuerzas armadas israelíes (IDF), se unió voluntariamente a la unidad de Dovid, donde recibió formación como soldado de combate y participó en operaciones especiales​ y en la lucha contra el terrorismo palestino en Judea y Samaria.

Cuando se mudó a Estados Unidos fue guardaespaldas del actor Arnold Schwarzenegger; también de su esposa María Schreiber y Nastasya Kinski.

Al regresar a Israel, Raz estudió actuación en el estudio del cineasta y profesor israelí Nissan Nativ. Más tarde actuó en ‘Don Juan’ (Teatro Gesher); y ‘El descubrimiento de Elijah’, obra galardonada en el Festival de Acre. También, actuó en ‘Macbeth’ y ‘The Boys’.

Fue reconocido por su actuación en ‘La profesora de parvulario’ (2014); ‘Fauda’ (2015) y ‘Haolam Mats’hik’ (2012). Desde 2008, Raz está casado con la actriz Meital Barda con quien procreó tres niños.

Oded Fehr nació en Tel Aviv, el 23 de noviembre de 1970. A nivel mundial este actor israelí es conocido por interpretar a Ardeth Bay en las películas ‘The Mummy’ y ‘The Mummy Returns’, y por interpretar al mercenario Carlos Oliveira en las películas ‘Resident Evil: Apocalypse’, ‘Resident Evil: Extinction’ y ‘Resident Evil: Retribution’.

También, participó en algunos capítulos de la serie estadounidense Charmed, interpretando a un demonio llamado “Zankou”.

Fehr está casado con la actriz israelí Rhonda Tollefson, a quien conoció en Los Ángeles; se casaron el 22 de diciembre de 2000. La pareja tiene dos hijos. Fehr habla hebreo, inglés y alemán.

Mark Ivanir es un actor israelí, originario de Ucrania, conocido por su aparición en la película ‘La lista de Schindler’ (1993) y en la serie ‘Away’ (2020). Su padre es profesor de inglés y su madre profesora de alemán. En 1972, su familia se trasladó a Israel. Debutó en el cine en 1988 y se convirtió en actor profesional en 2001.

Desde 2001, trabaja como actor profesional de cine y televisión. Después de su período en el ejército, el actor rechazó varias ofertas de los servicios secretos de Israel y dedicó dos años a estudiar en una escuela de circo, viajó por Europa actuando en las calles, y terminó en un circo parisino, Cirque Pawelles.

Al dejar el circo, comenzó a estudiar teatro en la prestigiosa escuela israelí, Nissan Nativ; más tarde fundó una compañía de teatro formada por actores de la antigua Unión Soviética, llamada Gesher Theatre.

En dos años, ésta se convirtió en la principal compañía de Israel y fue reconocida por el periódico London Times, como una de las mejores seis compañías de teatro del mundo. Ivanir ha actuado desde el Lincoln Centre al National Theatre, en Londres además de París, Roma y Berlín.

Después que fue seleccionado para participar en la película ‘The Schindler’s List’, el actor se trasladó a Londres para estudiar con Philippe Gaulier y los actores del Theatre De Complicite. Durante ese período, consiguió papeles en ‘The man who cried’ con Johnny Depp y Secret Affair, lo cual le animó a viajar a Hollywood. Por su gran dominio del ruso, inglés, francés, árabe, alemán y hebreo, ha trabajado sin parar en grandes producciones en cine y televisión. Está casado y tiene dos hijas.