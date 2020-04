¿Quiénes son los dueños de la empresa Tools & Resources Enterprises Toreen?

Este jueves, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) denunció que en las licitaciones de compras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), en el marco de la pandemia del coronavirus, hay un particular empeño en beneficiar a la empresa Tools & Resources Enterprises Toreen SRL.

Pero, ¿Cuál es esta empresa y quiénes son sus dueños? Tools & Resources Enterprises Toreen SRL estuvo recientemente en la opinión pública por una denuncia que incumplió una adjudicación de compras por $1,515 millones otorgada por el Sistema Nacional de Salud.

¿Qué hace la empresa? En su cuenta de LinkedIn , donde tiene 24 seguidores, la empresa dice que fue fundada en el 2014 y que es del sector construcción.

Luego agrega: “Nos dedicamos a la Construccion de Edificaciones en General, Condominios, Hospitales, Escuelas, Edificios de Oficinas, publicas y privadas. Construccion de Carreteras y Puentes. Construccion de Presas Hidroelectrias, Parques de Energias Renovables Eolicas y Solares. Construccion de Invernaderos y Sistemas de Produccion Agricolas Intensiva y bajo ambiente controlado. Suministro de Equipos, Mobiliarios, Materiales e Insumos Medicos. Sistemas de Redes, data y Voz, Sistemas de Video-Vigilancia”.

Además, indica que tiene 51 a 200 empleados y que está ubicado en el sector Piantini, del Distrito Nacional.

Esta empresa, tiene un capital autorizado de apenas 100 mil pesos, y dice el PRM que recién amplió sus objetivos estatutarios, de servicios de ingeniería, arquitectura y construcción, para convertirse en suplidora de productos de salud y hospitalarios, según registro en la Cámara de Comercio de Santo Domingo fechado el 19 de marzo pasado, el mismo día que el presidente Danilo Medina emitió el decreto 133-20 que declara de emergencia las compras y contrataciones para combatir la pandemia del Covid-19.

Sus propietarios. ¿Pero quiénes son sus dueños? La empresa dice en su LinkedIn que es una compañía individual.

En esta red social, aparece Rafael Suncar como director de operaciones y proyectos, quien dice en su perfil tiene experiencia demostrable en el sector de la construcción.

Mientras que en el acta de composición accionaria aparecen como socios: Efraín Santiago Baéz Fajardo y José Andrés Familia.

Orlando Jorge Mera, dirigente del PRM, indicó hoy que la empresa Tools & Resources Enterprises Toreen SRL es una compañía de carpeta.

Además, expresó que hay rumores que indican sus propietarios estarían en el Palacio Nacional, según dijo en una entrevista vía Skype en el programa El Día que se transmite por Telesistema, canal 11, donde fue entrevistado por Huchi Lora y Javier Cabreja.

Quejas sobre la empresa. En un correo electrónico de fecha 2 de abril del 2020, revelado por el PRM, la señora Rosalba Arias, Directora General Administrativa y Financiera del Ministerio de Salud Pública expresa al ministro, Dr. Ráfael Augusto Sánchez Cárdenas, sus inconformidades por los incumplimientos del suplidor Tools & Resources Enterprises Toreen, adjudicado en una licitación de esta entidad.

Afirma que las entregas de los trajes “nunca se ajustan ni en plazo ni en la calidad requerida según ficha técnica a lo adjudicado”, y agrega que la empresa “más aun, persiste en hacer entregas de mercancías e insumos para los cuales no ha participado, obligando en ocasiones a personal del almacén a recibir”.

La Directora Administrativa sigue relatando en su correo que “en esta última entrega pautada en el día de hoy, de trajes biológicos no califica según lo requerido, no obstante, se está procediendo a recibir por instrucciones de su despacho”, es decir que los trajes entregados no calificaban y es el propio ministro de salud que instruye que sean recibidos los mismos sin importar si éstos cumplen con los requisitos exigidos en la licitación.

Rosalba Arias sigue relatando en su correo electrónico que “es una compra de unos RD$60MM que debemos estar consciente de que corresponden a una mercancía de observada calidad y baja terminación (de mi parte no la favorezco)”.