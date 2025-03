¿Las mujeres o los hombres? ¿Quiénes están más expuestos a la ansiedad, depresión y bulimia?

Los trastornos mentales afectan a personas de ambos sexos, pero ciertos problemas como la depresión, la ansiedad y los trastornos alimenticios son más frecuentes en mujeres. Factores biológicos, sociales y culturales influyen en esta realidad, según explica el psicólogo clínico Luis Vergés.

Depresión y ansiedad: el doble de incidencia en mujeres

La depresión es mayor en mujeres que en hombres. Fuente externa.

«La depresión es una enfermedad que tiene una carga muy grande, la carga más grande a nivel mundial, hablamos de gastos, incapacidades, y es el doble en las mujeres que en los hombres, de la misma manera que los trastornos de ansiedad, es más prevalente en las mujeres que en los hombres», señala Vergés.

Además, los trastornos mentales repercuten directamente el itinerario de una persona y en su longevidad.

«Una persona con un trastorno mental no puede realizar sus actividades cotidiana de la misma manera, incluso la esperanza de vida disminuye significativamente, ya sea depresión, ansiedad o alcoholismo. Es una persona que ya no podrá rendir laboralmente, en comparación con una persona que no tenga esa condición», subraya Vergés.

Trastornos alimenticios y presión social sobre las mujeres

La probabilidad de que una mujer padezca bulimia es 10 veces mayor que en un hombre. Fuente externa.

El experto revela que trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia afectan de manera desproporcionada a las mujeres. “En el caso de la bulimia, es 10 veces más en la mujer que en el hombre”, advierte el especialista.

La Clínica CTAO explica que la bulimia nerviosa se caracteriza por episodios de atracones de comida seguidos de conductas purgativas como vómitos autoinducidos o el uso de laxantes. Esta condición suele pasar desapercibida y está ligada a una insatisfacción extrema con la imagen corporal.

Por otro lado, la anorexia implica un miedo intenso a ganar peso y lleva a quienes la padecen a someterse a dietas restrictivas extremas, purgas o ejercicio excesivo. En ambos casos, el deseo de encajar en estándares de belleza inalcanzables influye en la alta prevalencia en mujeres.

Factores que hacen a las mujeres más propensas

Vergés señala que la mayor incidencia de estos trastornos en mujeres puede explicarse por varios factores:

Biológicos y hormonales: trastornos como el trastorno disfórico premenstrual, exclusivo de mujeres, están ligados a cambios hormonales. Además, etapas como la menopausia tienen un impacto significativo en la salud mental femenina.

El trastorno disfórico premenstrual es exclusivo de las mujeres.

Presión social y cultural: en muchos países, las mujeres enfrentan mayores exigencias sociales y culturales. «El activismo hormonal que tiene una mujer no es el mismo que un hombre», explica el especialista.

Exposición a amenazas y violencia: Vergés destaca que la sensación de inseguridad contribuye a los problemas de ansiedad. «Las mujeres observan lo que les pasa a otras mujeres, cuando son violentadas, violadas sexualmente, el negocio de la trata (de blanca), todo eso genera una ansiedad, no es que la mujer siente una amenaza real, porque probablemente a ella nunca le pase, pero el hecho de que sabe que le ha pasado a otras mujeres siente que a ella también le puede pasar», indica.

Tratamientos: cómo abordar la ansiedad y la depresión

Los programas de tratamiento para la ansiedad buscan desactivar el sentido de amenaza que experimentan los pacientes. El experto señala que una persona con ansiedad vive en un estado de alerta constante, incluso cuando no hay un peligro real.

Además, mejorar las condiciones socioculturales que refuerzan la inseguridad femenina es importante.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Día, bajo la conducción de la periodista Indhira Suero.

