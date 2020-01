Quieren agilizar el juicio contra Trump

La mayoría republicana de Estados Unidos confió ayer, jueves, en cerrar rápidamente y sin convocar testigos el juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump, que puede acabar como pronto este viernes si los aliados del mandatario estadounidense se salen con la suya.

El crucial voto en el Senado para decidir si se convocan testigos llegará este viernes por la tarde y, si el resultado es negativo, el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, planea impulsar una votación final para absolver a Trump de los dos cargos políticos que enfrenta por sus presiones a Ucrania.

En ese caso, los demócratas podrían tratar de aplazar la votación proponiendo enmiendas, por lo que el proceso podría alargarse hasta el sábado.

“Yo ya he oído suficiente. No creo que haga falta (deliberar). Estoy listo para votar”, dijo este jueves el senador conservador Mike Rounds.

El plan de los republicanos depende, sin embargo, de muchas variables, y todavía no puede descartarse que los demócratas reúnan los 51 votos necesarios para convocar a testigos clave, como el exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca John Bolton.

La oposición necesita reclutar para ello al menos a cuatro republicanos, y de momento solo dos senadores -Mitt Romney y Susan Collins- han insinuado que les apoyarán, mientras que otros dos Lisa Murkowski y Lamar Alexander- han mantenido la intriga.

El influyente senador republicano John Barrasso pronosticó este jueves que los republicanos lograrán los votos para bloquear a los testigos, pero eso no frenó la especulación sobre la posibilidad de que esa votación acabe en un empate a 50 entre los cien miembros del Senado.