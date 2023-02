¿Quieres hacer una maestría en España? Ofrecen becas 100%

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana MESCyT y Next Educación, institución educativa especializada en la formación de nuevas profesiones, ofrecen un Programa de Becas del 100% para que los estudiantes dominicanos puedan formarse en modalidad Online.

Next Educación está presidida por el periodista Manuel Campo Vidal y está dentro del Top20 Mejores Escuelas de Negocio de España en 2022, según el Ranking Innovatec. «En Next Educación te encontrarás con maestros expertos que enseñan de lo que trabajan y se distinguen por su excelencia profesional», asegura el propio doctor Campo Vidal.

Entre las maestrías que pueden cursar, destacan la Maestría Internacional en Creación y Aceleración Empresarial, la Maestría in International Business, la Maestría in Big Data & Business Intelligence y la Maestría in Cybersecurity. Sin duda, áreas de especialización fundamentales con una alta demanda de profesionales en el mercado laboral nacional e internacional. Además, una vez finalizada la Maestría, el estudiante recibe una Doble Titulación por parte de Next Educación y de la prestigiosa Universidad de Lleida, situada en España.

¿Cuáles son los requisitos?

• Ser dominicano, con residencia permanente en la República Dominicana.

• Graduado de estudios superiores con un índice académico mínimo de 80 en la escala de cero a 100 o de 3 en la escala de cero a cuatro.

¿Cómo aplicar?

En primer lugar, el futuro estudiante debe solicitar la Beca a Next Educación a través del siguiente enlace: https://latam.nextibs.com/mescyt/. Una vez realizado, es necesario aplicar en el apartado de Becas Internacionales del MESCyT, seleccionando la Maestría de Next Educación que se desea cursar (enlace directo: https://becas.gob.do/query-result?id=19&institucion=117). Ahí deberá aportar al Ministerio algunos documentos para formalizar la Beca como el título académico, certificado de notas o la cédula.

¿Hasta cuándo puedo aplicar?

La fecha límite para aplicar es el 21 de febrero.