¿Quieres mejorar tus finanzas? 5 hábitos de millonarios que pueden inspirarte  

Diversos investigadores que estudiaron a cientos de millonarios autodidactas durante varios años han descubierto que muchos tienden a practicar hábitos diferentes o a mostrar rasgos más desarrollados que les ayudan a generar riqueza.

Muchos millonarios, por ejemplo, distribuyen su tiempo de forma diferente: dedican más tiempo a centrarse en su crecimiento personal, planificar inversiones y trabajar, y menos tiempo a dormir.

La revisa Forbes reveló 5 cinco hábitos que las personas millonarias han adoptado en vida diaria y que han sido clave para su éxito.

1. Frugalidad

La frugalidad —el compromiso de ahorrar, gastar menos y ceñirse a un presupuesto— es uno de los factores de riqueza que ayudan a los millonarios a generar riqueza, según Sarah Stanley Fallaw, directora de investigación del Affluent Market Institute y autora de «The Next Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth», para el cual encuestó a más de 600 millonarios en Estados Unidos.

«Gastar por encima de tus posibilidades, gastar en lugar de ahorrar para la jubilación, gastar con la expectativa de hacerte rico te convierte en esclavo del sueldo, incluso con un nivel estelar de ingresos», escribió.

2. Mantienen bajos los costos de vivienda

Un claro ejemplo de frugalidad es que los millonarios suelen vivir en una casa y un barrio que pueden costear fácilmente, según Stanley Fallaw.

Afirmó que la mayoría de los millonarios que estudió nunca habían comprado una casa que costara más del triple de sus ingresos anuales.

Ser frugal y vivir en una vivienda asequible permite a los millonarios ahorrar. Reconocen que los ingresos no son suficientes; tienen que ahorrar lo que ganan.

3. Dedican más tiempo a estudiar y planificar inversiones

Las estrategias de inversión preferidas de los millonarios podrían verse impulsadas por su investigación. Según Stanley Fallaw, los inversores millonarios dedican más tiempo —un promedio de 10,5 horas al mes— a planificar sus inversiones.

Eso supone casi dos horas más que quienes acumulan poco patrimonio, definidos como aquellos con un patrimonio neto inferior a la mitad de su patrimonio neto esperado según su edad e ingresos, quienes dedican 8,7 horas al mes a esta tarea.

«Su conocimiento de las finanzas les permite ser más tolerantes a asumir riesgos relacionados con la inversión», escribió Stanley Fallaw.

4. Ponen más energía en actividades de crecimiento personal

Los millonarios también dedican más tiempo a su crecimiento personal. Dedican aproximadamente cinco horas y media semanales a la lectura por placer y casi seis horas semanales a hacer ejercicio, mientras que el estadounidense promedio dedica dos horas y dos horas y media a estas actividades, según la investigación de Stanley Fallaw.

«Las personas exitosas son muy conscientes de cómo gastan sus recursos, incluyendo sus recursos emocionales y cognitivos», escribió Stanley Fallaw.

Los millonarios tienden a leer tres tipos de libros, dijo: biografías de personas exitosas, de autoayuda o desarrollo personal y de historia.

5. Piden retroalimentación

Según Corley, los millonarios buscan retroalimentación para superarse.

«El miedo a la crítica es la razón por la que no buscamos la opinión de los demás», escribió. «Pero la retroalimentación es esencial para saber qué funciona y qué no. La retroalimentación ayuda a comprender si se va por buen camino. La crítica, ya sea buena o mala, es un elemento crucial para el aprendizaje y el crecimiento».

Permite a los millonarios cambiar de rumbo y experimentar con una nueva carrera o negocio, afirmó Corley. «La retroalimentación proporciona la información necesaria para tener éxito en cualquier proyecto».