Quique Antún confirma está meditando invitar a Leonel Fernández y a Luis Abinader a aliarse

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Quique Antún, declaró hoy que el pueblo dominicano no aguanta más la impunidad, la inseguridad y la masiva inmigración ilegal, por lo que adelantó está meditando hacerle un llamado a la conformación de la Unión Nacional Opositora junto al ex presidente Leonel Fernández, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, y las fuerzas vivas de la nación, para desde el poder, todos unidos, acabar con los principales males que afectan al país.

Sostuvo que también deben participar en esa unión los demás aspirantes de la oposición a la Presidencia de la República.

“Los ciudadanos no soportan los intolerables niveles de inseguridad y asesinatos que se producen a diario en la República Dominicana, por lo que entendemos que todas las fuerzas opositoras deben converger y unificar criterios para acabar con estos graves problemas”, dijo.

“Por ello, si y solo si, estamos meditando la posibilidad de conformar una Unión Nacional Opositora municipal y congresual junto a Luis Abinader, Leonel Fernández y los demás aspirantes de la oposición como primer paso, así como a las fuerzas vivas del país para acabar con los males que afectan a nuestra amada nación”, agregó.

Quique Antún explicó que las familias dominicanas merecen vivir sin miedo, por lo que el PRSC luchará para devolverle la paz y la tranquilidad.

“Cada diez minutos se produce un atraco o un robo en la República Dominicana y aquí nadie dice nada. Es hora de volver a sentirnos seguros”, resaltó.

El líder reformista insistió que hay que acabar con la impunidad y la delincuencia, y para ello “tenemos que consolidar la unidad de las fuerzas opositoras”.

Manifestó en ese sentido, que es hora de enterrar “este sistema corrompido”.

“A los que vamos a participar en las próximas elecciones no debe importarnos lograr un cargo público, lo que debemos hacer es impulsar el deseo que tiene el pueblo de acabar con las lacras a las que está sometida diariamente la nación dominicana”, agregó.

Quique Antún manifestó, asimismo, que la patria se cae a pedazos “por lo que las fuerzas opositoras tenemos que unificarnos, porque juntos seremos los únicos que de verdad podemos cambiar las cosas”.

El presidente del PRSC siguió diciendo que más del 70% de los jóvenes se quiere ir del país “porque no tienen trabajo y porque no ven un futuro para ellos y sus familias”.

“Es hora de que sepan que en el Partido Reformista vamos a luchar por ellos y esta gran unión debe de priorizarlos”, agregó.

También se refirió al colapso del servicio de salud, que según dijo, las cifras que se ven a diario son alarmantes.

“Aquí también tenemos los índices más elevados de embarazos no deseados en adolescentes y de mortalidad infantil, y tristemente han regresado con fuerza enfermedades que se creían desaparecidas como la lepra o la tuberculosis y los hospitales no tienen equipamiento, ni personal suficiente, ni medicamentos, y esto no puede seguir”, agregó.

Quique Antún añadió que ahora más que nunca se necesita una unión para la construcción un muro que proteja a la soberanía nacional de la inmigración masiva ilegal, “muchos de los cuales vienen al país a delinquir y traficar con armas y drogas”.

“Es hora de volver a recuperar lo nuestro. En esta media isla no caben dos Repúblicas”, finalizó.