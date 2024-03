Quique Antún: La política se ha convertido en un mercado

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano deploró que la actividad política en República Dominicana se haya convertido en un mercado, “porque ya aquí nadie es del Licey o el Escogido, ya son piratas, y la gente se van para donde le dan algo, le consigue un cargo, o un determinado beneficio”.

El ingeniero Federico, Quique, Antún Batlle, lamentó “que eso sucede en la generalidad, aunque reconoció que hay buenos jóvenes que están surgiendo, pero no cree que se puedan subir en las marcas tradicionales, porque algo va a ocurrir, no obstante admitir que esa reflexión podría ir en detrimento de la organización política que preside”.

Antún Batlle recordó que aquí lo que predicaban las cosas correctas lo hicieron muy mal, porque fue en exceso, y con eso no está diciendo que no se pueda vivir de la actividad política, como el sacerdote vive de su sacerdocio, pero nadie tiene derecho a vivir de la política deteriorando la vida de los demás.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11, TV Quisqueya para Estados Unidos, Quique Antún dijo, además, que un periodista tiene derecho a vivir de su profesión, pero no puede faltarle a la verdad, y sirviéndole a intereses espurios.

El dirigente político puso como ejemplo los casos de los lideres Juan Bosch y José Francisco peña Gómez, quienes comían y tenían salud, pero no negociaban riquezas, defendían sus principios y sus valores.

“Hoy día todo es en búsqueda de riquezas, tristemente, y la gente de pueblo ve eso, por eso van a votar por los partidos, ahora por el PRM, cada quien por su cosa, pero en el fondo saben que eso no están defendiendo principios, porque muy pocos están incursionados en la actividad política, y tu lo ve que cambian de posición de un día para otro, y eso ha deteriorado la actividad política”, criticó.

Indicó que, “Yo estoy en la postrimería de mi carrera, probablemente en un par de años me reitre, o participe, haciendo lo que hago aquí en este momento, no con el entusiasmo que lo hacía en otra época, y lo digo de verdad, de corazón, yo incursioné en la actividad política con muchos sueños, pensando en aportar a este país, y lograr cambiar muchas cosas”.

Insistió en que quien incursiona en la política debe buscar cómo vivir, pero no hacer las cosas en excesos como se han hecho, eso es lo triste, es lo que ha deteriorado al país.

“Y lamentablemente el mundo transita por esos caminos, y tendrá que ocurrir algo, y tengo la esperanza de que antes que me vaya de este mundo pueda ver que se produzca un reseteo, pronosticó Quique Antún.

Recalcó que lo triste es que en los partidos políticos ya no hay principios ni valores, y lo que prima son los intereses.

Antún dijo que ingresó a la política en una época en que había un grupo de jóvenes entre los que estaban Tony Raful, él, entre otros, que no llegaron pensando hacerse ricos

“El deterioro de los partidos políticos va concomitantemente con el deterioro de la sociedad, y algo tiene que pasar, hace ocho años me reuní con un grupo de obispos, porque estaba preocupado por el camino que llevaba el país, y me dijeron que hay que seguir luchando, porque el mundo gira de esa misma manera, y llega un momento en que todo se deteriora y se resetea, y volvemos a los principios y los valores”, acotó.

Quique dijo que, “yo creo que estamos en el ocaso del sistema de partidos políticos, donde muchos de los dirigentes hemos contribuido a esa situación, y sobre todo las marcas de los partidos, quizás una organización que tiene principios y valores y lo sigue enarbolando, y sin embargo fíjate que no sacamos casi votación, es el Partido Reformista, que seguimos defendiendo a los principios y valores que le dieron origen a esta nación”.

Dice después de Balaguer el único que ha hecho algo respecto al caso haitiano es el presidente Abinader

El presidente del Partido Reformista social Cristiano Quique Antún Batlle aseguró que, después del doctor Joaquín Balaguer, el único presidente que ha hecho algo con respecto al convulsivo tema haitiano es Luis Abinader.

“Y lo penoso de esto es que, después del presidente Balaguer, el único que ha hecho algo es el presidente Luis Abinader, y no ha recibido el respaldo de la clase política y la clase poderosa del país para que él pueda asumir una actitud más firme, lo digo claramente”, respondió Quique Antún cuando fue cuestionado en el programa D´AGENDA sobre los desafíos que enfrenta el país ante la crisis de Haití.

Recordó que Balaguer quien tenía una posición radical frente al tema haitiano decía que, “tenemos que convivir con esa situación, y tenemos que convivir, pero en orden”.

Criticó que la Comunidad Internacional, principalmente los países poderosos, ha querido que la República Dominicana asuma esa situación sin darse cuenta de que eso contribuiría al deterioro total de la isla.

Recordó que este es un país de inmigrante, pero no puede ser una inmigración masiva, porque si no se controla, Haití no recibirá el benefició de ese flujo, ni tampoco lo recibirá la República Dominicana.

“Entonces, yo creo que el primero que hace algo en los últimos 25 o 30 años, después del presidente Balaguer, quien asumió la postura viril de decirle que eso no se puede, es el presidente Luis Abinader”, insistió.

Reiteró que sectores políticos de influencia de la oposición en vez de hacer causa común, porque eso no le iba a quitar nada, lo que han hecho es jugar a la politiquería con el tema haitiano.

Rechazó que el actual mandatario haya politizado y usado como tema de campaña electoral la crisis de Haití, ya que el principal tema de campaña del jefe de Estado es la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Respecto a los comicios presidencial y congresual del próximo 19 de mayo, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano aseguró que el presidente Abinader será reelecto en la primera vuelta.