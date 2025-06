Quirino Ernesto Paulino Castillo se declara “padre de todos los capos”

El excapitán del Ejército, Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien fue apresado en 2004 con un cargamento de 1,387 kilogramos de cocaína, cuyo destino final era Estados Unidos —país al que fue extraditado en 2005—, afirmó que fue “el padre de todos esos capos que se mencionan ahí.

«Fui un capo de los capos. Fui padre, se puede decir, de todos esos capos que se mencionan ahí. Cuando digo de todos, es de todos, nunca lo voy a negar, porque la historia está ahí», sostuvo Paulino Castillo.

Manifestó que durante su paso por el narcotráfico nunca incurrió en la violencia en República Dominicana, y agregó que, tras cumplir su condena en EE.UU., se ha mantenido residiendo en Baní, provincia Peravia.

«Nunca actué con violencia aquí en mi país, solamente actué en lo que hacía, que nunca lo dejo de admitir… Yo vivo aquí, mi casa está aquí en Baní; yo tengo con esa casa ya 35 años, eso no es de ahora; yo soy de Elías Piña, pero siempre me gustó vivir aquí en Baní”, pronunció.

Asimismo, comentó que fue uno de los primeros estudiantes de la Escuela Vocacional de Baní, donde se especializó en mecánica diésel y automotriz.

“Si ustedes buscan ahí en el mural, quizás no me van a conocer, porque yo era un fleje, un fideíto, flaquito, pero en el 1977 yo fui estudiante de esa escuela hasta el 1979″, dijo el exnarcotraficante.

Quirino Ernesto Paulino Castillo, además, señaló que solo visita la casa de su madre y la de sus hijos para “ver cómo están”. «No voy a casa de nadie. Nadie puede decir que yo me he ido a sentar a casa de nadie. Voy a cumplir 11 años que vine de Estados Unidos, y ustedes a mí nunca me han visto andar en Baní», declaró.

«Yo estoy trabajando desde que vine«, enfatizó el exmilitar.

Las declaraciones de Quirino Ernesto Paulino Castillo fueron ofrecidas este miércoles, al denunciar un conflicto que tiene con el Ministerio de Obras Públicas, ante los medios Tele10 y Manaclar TV, de la provincia Peravia.

