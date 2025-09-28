Rabia: síntomas, prevención y tratamiento en el Día Mundial de concienciación

El 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Rabia. Se eligió ese día en particular debido a que fue un 28 de septiembre del año 1895 cuando falleció Louis Pasteur, científico y médico responsable de la creación de la vacuna antirrábica. Una de las principales vacunas que ayudan a prevenir el contagio y propagación de tan horrible enfermedad.

Actualmente se estima, que en el 99% de los casos de rabia humana el principal responsable de la enfermedad ha sido un perro contagiado que la ha transmitido.

Síntomas

Los primeros síntomas de la rabia humana son:

Malestar general.

Sensación de debilidad.

Dolor de cabeza.

Fiebre baja.

Irritabilidad.

En el lugar de la mordedura, también puede aparecer incomodidad, como una sensación de hormigueo o picazón.

Los síntomas iniciales de la rabia humana son inespecíficos y pueden ser similares a los de la gripe.

Sin embargo, a medida que la enfermedad avanza, aparecen síntomas relacionados con la función cerebral, como ansiedad, confusión, agitación, comportamiento anormal, alucinaciones e insomnio.

A medida que la enfermedad avanza, la persona puede desarrollar síntomas de hidrofobia, que se refiere a la dificultad para tragar líquidos debido a los espasmos musculares que ocurren al intentar ingerirlos.

Generalmente, la hidrofobia es un signo de encefalitis causada por el virus de la rabia humana.

Tratamiento

Una vez que se establece una infección de rabia, no hay un tratamiento efectivo. Aunque un pequeño número de personas han sobrevivido a la rabia, la enfermedad generalmente causa la muerte. Por esa razón, si una persona has estado expuesto a la rabia, debe recibir una serie de inyecciones para evitar que la infección se extienda.

Una inyección de acción rápida (inmunoglobulina antirrábica) para prevenir que el virus te infecte. Se aplica si no recibiste la vacuna contra la rabia. Esta inyección se aplica cerca del área donde el animal te mordió, si es posible, cuanto antes después de la mordida.

para prevenir que el virus te infecte. Se aplica si no recibiste la vacuna contra la rabia. Esta inyección se aplica cerca del área donde el animal te mordió, si es posible, cuanto antes después de la mordida. Una serie de vacunas antirrábicas para ayudar a que el cuerpo aprenda a identificar y combatir el virus de la rabia. Las vacunas contra la rabia se administran en forma de inyecciones en el brazo. Si anteriormente no recibiste vacunas contra la rabia, recibirás cuatro inyecciones en 14 días. Si anteriormente recibiste vacunas contra la rabia, recibirás dos inyecciones en los primeros tres días.

Prevención

Estos son los pasos que puede seguir para reducir su riesgo: