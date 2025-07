¿Racista? Esto fue lo que respondió Ingrid Gómez

“No me digas racista, porque esa palabra sí es fea”. Así respondió, sin rodeos, Ingrid Gómez a los señalamientos de un comunicador que la ha calificado como clasista y racista. En una conversación íntima, sin filtros y de frente, la productora, coach y comunicadora dominicana se defendió con firmeza:

“Te lo dice una persona que viene de familia de color. Yo soy mulata; en mi familia hay gente blanca y negra”.

La contundente declaración se produjo durante su participación en el podcast Hoy en los Espectáculos, conducido por Jasmin Valdez y Wendy Leonardo, grabado desde los estudios de Faia Media. Ahí, Gómez se abrió por completo: habló de su presente profesional, sus heridas pasadas y del precio de mantenerse auténtica en una industria cada vez más cruel. “En este medio hay mucha gente papelera, y hay que dejarse de eso”, señaló.

Una nueva etapa: televisión, radio y mujeres al borde



Actualmente, Ingrid vive un momento de reinvención. Luego del éxito de su proyecto Mujeres al Borde, regresa a la pantalla con «Gracias por decirlo», un talk show transmitido por Telesistema, todos los sábados a las 10:30 p. m., donde mujeres de distintas generaciones —centennials, millennials y generación X— abren el corazón sobre lo que significa ser mujer hoy.

Pero no solo vuelve a la TV. También prepara su regreso a la radio por X102.1, con un nuevo espacio que promete romper esquemas sin perder la esencia que la caracteriza:

“No te voy a negar, si yo le metiera al bloque tuviera más views… Probablemente, algunos días le entre al borde. No al bloque, al borde. Siempre dentro de la decencia”, dijo con humor, pero dejando claro que su norte sigue siendo el respeto.

La libertad de opinar y la responsabilidad del decir

Sobre las opiniones que se emiten en sus espacios, Gómez fue enfática: “Cada quien debe asumir la responsabilidad de lo que dice. Nunca le vamos a gustar a todo el mundo. Tenemos una comunidad de radio y televisión que se mantiene hablando. No todo el mundo va a ser tu fan o tu admirador”.

Al ser cuestionada por si alguna figura pública se ha sentido aludida por los temas tratados en sus plataformas, afirmó que lo importante es entender que la libertad de expresión no exime del deber de asumir consecuencias.

El empoderamiento femenino fuera de contexto

Cuando se le preguntó cuál considera el peor consejo que hoy puede recibir una mujer, no dudó en decir:

“El empoderamiento se ha sacado de contexto”.

Gómez sostiene que muchas mujeres están confundiendo fortaleza con insensibilidad, y compartió experiencias de figuras que han sabido sanar para avanzar, como es el caso del comunicador Joel López:

“No importa lo complicada que sea tu vida de niño, tú puedes sanar tu niña herida y tirar pa’lante”.

Un legado de superación

Ingrid también habló de sus orígenes. Nació en una familia de clase media y fue su padre quien rompió el ciclo de pobreza. Esa historia familiar de superación, afirma, ha sido su mayor motivación para crear espacios donde las voces femeninas se escuchen, se respeten y florezcan.

¿Le ha dicho que no a alguien?

En la sección de preguntas rápidas, la comunicadora se mostró honesta y directa. Admitió haber sentido envidia profesional y también haber rechazado entrevistas.

Antes de concluir, se le preguntó qué frase quisiera que quedara en la memoria colectiva si un día decidiera retirarse. Su respuesta fue tan íntima como poderosa:

“Ingrid Gómez es lo que queda cuando me quiten todo lo que tengo”.

Una mujer que no solo ha construido una carrera, sino una identidad profesional basada en la integridad, la autenticidad y el coraje de no agradar a todos. Porque, como ella misma dijo, seguir al borde no es una pose, es su forma de vida.

Ver entrevista completa aquí:

