Radhamés Camacho seguirá siendo el presidente de Cámara de Diputados

En medio de un proceso de tensión entre dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Cámara de Diputados eligió a Radhamés Camacho, nueva vez como presidente del hemiciclo en el periodo 2019-2020.

Fueron 120 votos lo que recibió el congresista de la corriente danilista a su favor. Los diputados que respaldan al expresidente Leonel Fernández se retiraron del hemiciclo tras los resultados.

Durante el proceso en la CD el PLD presentó dos planchas, la primera la primera en voz del diputado Francisco Mancebo y estaba encabezada por Demóstenes Martínez para dirigir el hemiciclo; la segunda presentada por Gustavo Sánchez y encabezada por Radhamés Camacho.

PRM no presentó plancha. “ Quiero anunciar al país que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), no va a ofrecer plancha para el bufete y no va a propiciar que ningunos de sus miembros se presenten como aspirantes a las posiciones del bufete directivo”, anunció Alfredo Pacheco antes de que iniciaran las votaciones.