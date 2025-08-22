Radhamés del Carmen exadministrador de Edesur rompe el silencio y defiende su gestión

El exadministrador de Edesur, Radhamés del Carmen Mariñez, denunció públicamente que desde el año 2020 enfrenta un bloqueo total de sus cuentas bancarias, propiedades y documentos personales, sin que exista una acusación formal ni citación judicial en su contra. La denuncia fue realizada durante su participación en el programa El Sol de la Mañana, transmitido por RCC Media.

Del Carmen aseguró que tras concluir su gestión en el sector energético, entregó toda la documentación de proyectos en formato físico y digital durante el proceso de transición. Sin embargo, afirmó que posteriormente se fabricó un expediente en su contra, derivado de una auditoría técnica contratada por la nueva administración, lo que dio paso a una querella presentada ante la Procuraduría General de la República.

“Tan pronto la querella se presentó, me bloquearon la cuenta de nómina, el dinero de mi liquidación, tarjetas de crédito, matrículas y hasta mi apartamento. No he podido sacar marbete desde el año 2020”, expresó visiblemente afectado.

Además de denunciar lo que considera un abuso de sus derechos fundamentales, Del Carmen presentó un análisis comparativo entre su gestión (2016–2019) y la actual (2021–2024) en el Ministerio de Energía y Minas. Según sus cifras, las pérdidas energéticas aumentaron de un 30% en 2019 a un 42% en 2024, mientras que el índice de recuperación de energía (CRIE) cayó de 70.5% a 58%, lo que indica una menor eficiencia en la cobranza de la energía suministrada.

También señaló que las distribuidoras EdeSur y EdeNorte, que en 2020 mantenían pérdidas cercanas al 20%, actualmente presentan índices de pérdida superiores al 30%, lo que a su juicio refleja un deterioro en la gestión operativa del sistema eléctrico nacional.

Del Carmen pidió la intervención de las autoridades competentes para restablecer sus derechos y revisar el proceso que lo mantiene, según sus palabras, “como un muerto en vida”. Asegura que nunca ha sido citado ni interrogado por el Ministerio Público, y que todo se ha manejado como una estrategia para afectar su reputación y patrimonio.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

