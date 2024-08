Nueva York. El reconocido y valorado dirigente político en esta ciudad, Luis M. Rodríguez (Radhamés Pérez), renunció de Alianza País “como una obligación y un acto de honor con su historia de vida política”, según expresa en un documento de prensa enviado a este reportero de manera exclusiva.

Indica el aguerrido dirigente político, que prescindió de sus funciones en la Dirección Nacional y la Comisión Política Nacional (CPN) de AlPaís, y que su renuncia también abarca su condición de vocero para las comunidades dominicanas en ultramar.

Sostiene que “su renuncia alcanza la condición de miembro y será extendida a la Junta Central Electoral (JCE) donde también hará efectiva “su desafiliación” de la entidad partidaria.

Mayobanex Rodríguez precisa que temprano en su vida y en difíciles circunstancias políticas, asimiló y asumió como un principio fundamental que la militancia desde un litoral ideológico está determinada por el ideal en que se sostiene, no por las siglas partidarias desde la que se opere políticamente en algún momento de la historia.

Por eso, añade, cuando las siglas partidistas dejan de representar el ideal colectivo soñado, usted, como es su caso, ha sido abandonado por el partido.

En tal circunstancia, la renuncia formal, aunque irrelevante, pasa a ser una obligación y un acto de honor y respeto con su propia historia de vida política, reitera.

Su decisión, pensada durante meses, encontró un factor adicional de mucho peso en la táctica política que se aprobó para el pasado proceso electoral, pero sobre todo en el manejo que en su aplicación hizo un sector de la CPN.

“La derrota sufrida por AlPaís y su principal líder, Guillermo Moreno, tiene como expresión más visible una famélica votación a nivel presidencial de 15,800 sufragios aun y cuando el candidato lo era Luis Abinader, el más popular de los postulados”.

En comparación con la votación obtenida en las elecciones del 2020 esto significa una pérdida de 23.658 votos, situando la organización ahora detrás de 18 partidos en la boleta electoral del 2028.

Mayobanex Rodríguez recordó que el partido ocupó la casilla No. 6 en la boleta de votación del 2020.

A esto se agrega que de los 181,204 votos acumulados por el PRM y aliados postulantes de la candidatura del doctor Moreno a la senaduría del Distrito Nacional, la votación obtenida por AlPaís fue de 3,894 sufragios.

“En ese contexto de derrota me identifiqué con el punto de vista que apostaba por un lógico, profundo y democrático proceso evaluativo que nos acercara a las causas reales de lo que ha venido a ser el peor desempeño electoral de AlPaís en toda su historia”.

Proceso que involucrara de manera horizontal la base social del aliancismo, pasara por la Dirección Nacional y concluyera con una Asamblea Nacional extraordinaria, máximo espacio deliberativo y decisión, según dice el Estatuto partidario.

La urgencia de buscar convertir en realidad el eufemismo de partido co-gobernante se impuso, perdiéndose la oportunidad de analizar el proceso de manera integral, incluyendo los factores causales de esta derrota y la responsabilidad de los distintos actores y sectores intervinientes.

Así, se incrementa el riesgo de que este proyecto político, alternativo en su definición, pase a ser una franquicia electoral más de las tantas que hay en el sistema partidario dominicano, lo que de ocurrir sería otra derrota para el campo político progresista dominicano.

“Les digo a mis hermanos y amigos dentro y fuera de AlPaís, que no me rindo, pero tampoco me rendirán aquellos líderes y partidos, grupos sociales y económicos que asumo como enemigos de un mundo de paz, fraternidad, libertad integral, bienestar general compartido e incluyente de la hermosa diversidad que distingue a la humanidad”, subraya.

“Persisto en este camino tempranamente asumido en mi pueblo natal (San Francisco de Macorís) a sabiendas de que he vivido muchos más años de los que me quedan de vida útil”.

“Sin embargo, me siento feliz conmigo mismo porque en un tiempo histórico donde el “fantasma que recorre el mundo” es el fantasma del fascismo, no me he dejado seducir por el canto que invita a tener como prioridad una función en el Estado y al disfrute del perfume palaciego”, concluye Mayobanex Rodríguez.