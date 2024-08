Rafa Nadal renuncia al Abierto de Estados Unidos

El tenista Rafael Nadal ha tomado una decisión sobre sus próximas semanas, y en ellas no participará en el US Open 2024, ya que se retiró del torneo.

A lo largo de los años, la leyenda española tuvo un éxito relativo en Flushing Meadows, habiendo ganado el torneo cuatro veces, en 2010, 2013, 2017 y 2019. Sin embargo, no volverá en 2024.

Inicialmente, Nadal apareció en la lista de inscritos para el US Open 2024, lo que hizo felices a muchos de sus fanáticos, pero el hecho de que no se inscribiera para el Abierto de Canadá en Montreal, y su nombre tampoco apareciera en la lista de inscritos para el Abierto de Cincinnati, estaba claro que probablemente no jugaría en el US Open.

Aun así, sus fanáticos mantuvieron la esperanza, esperando el siguiente movimiento del 22 veces campeón de Grand Slam. La última vez que pisó una cancha de tenis fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, perdiendo en cuartos de final del torneo de dobles con Carlos Alcaraz.

Antes de eso, perdió en la segunda ronda del torneo de individuales ante su rival Novak Djokovic, y aunque mostró su magia en tierra batida hacia el final del partido, durante la gran mayoría del mismo quedó claro que Djokovic y Nadal jugaron a un nivel completamente diferente.

Por ello, era difícil imaginar al ‘Rey de la Tierra Batida’ de vuelta en las pistas duras, dado lo mucho que le costó sobre arcilla, y tomó una decisión sensata: retirarse del US Open 2024, que se celebrará del 26 de agosto al 8 de septiembre.