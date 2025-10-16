Rafael Barias elimina al club de El Millón al vencerlo 107-79

Bryan Ramírez , del Barias, se dirige al canasto.

El club Rafael Barias eliminó a El Millón al sacarle un importante triunfo ayer, 107-79, que le dio la clasificación a la Fase de Eliminación junto a San Lázaro y Bameso en el grupo B, en la continuación de la serie regular del TBS Distrito 2025.

Los barianos igualaron su récord en 4-4 en la presentación de credenciales como dirigente de su exjugador José -Pancho- Fortuna (1-0), mientras que los millonarios quedan descartados nuevamente de la contienda capitalina con 1-7, restándoles dos partidos por disputar que aunque lo ganen no llegaría a las cuatro victorias de El Barias, por igual con Bameso y el líder San Lázaro.

Por Villa Consuelo los mejores fueron Bryan Ramírez con 22 puntos y cuatro asistencias, y lideró a otros cinco compañeros con 10 o más puntos: LJ Figueroa anotó 18 tantos, Luis López 14.

Por El Yireh, Jesse Zarzuela encestó 17 puntos con siete asistencias, los refuerzos Ruo Monyyong (ocho rebotes) y Myron McGowan 13 cada uno.

