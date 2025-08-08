Rafael Cruz respalda el deporte como motor de desarrollo juvenil en Santiago

El director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), Rafael “Papito” Cruz, participó en la inauguración del campamento deportivo organizado por la Unión Deportiva de Santiago (UDESA) y el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), reafirmando su compromiso con las iniciativas que fortalecen el tejido social a través del deporte.

Durante la apertura del campamento, Cruz destacó la importancia de crear espacios donde niños y jóvenes puedan crecer con valores, disciplina y sentido de comunidad. “Apoyar el deporte es también apostar por una sociedad más sana, más preparada y con mejores oportunidades”, expresó.

El campamento reúne a decenas de jóvenes atletas de distintas disciplinas y tiene como objetivo ofrecer formación técnica, recreación y orientación deportiva durante el verano.

La participación del titular de Proindustria en esta jornada refleja su visión de liderazgo integral, donde el impulso a la industria nacional va de la mano con el desarrollo humano y social, especialmente de la juventud. Su presencia fue reconocida por los organizadores como un gesto de respaldo genuino al deporte y a las futuras generaciones.

En ese sentido, la presidenta de UDESA, Margarita Jáquez, expresó: “La Unión Deportiva también debe agradecer infinitamente al Ministerio de Deportes, a la Alcaldía y, muy especialmente, al señor Papito Cruz de Proindustria, quien no solo es un aliado incondicional del deporte, sino también un deportista de corazón. Su pasión por el deporte viene desde su niñez, influenciado por su padre, y ha sabido honrar ese legado a carta cabal. Para nosotros, contar con su respaldo es motivo de orgullo”.

La actividad contó con el acompañamiento de autoridades locales, entrenadores y líderes comunitarios, marcando el inicio de un verano lleno de oportunidades para los jóvenes de Santiago.