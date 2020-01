Rafael Espinal: crecimiento económico del país es poco inclusivo y se apalanca en deuda

El crecimiento económico que ha experimentado la República Dominicana es poco inclusivo, que no se derrama y que se apalanca en el endeudamiento público, señaló el economista Rafael Espinal.

Al hablar sobre las declaraciones del director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, quien elogió el crecimiento económico del país, pero que recomendó al Estado fortalecer los pilares macroeconómico y reforzar pilares sociales, Espinal dijo que éstas recomendaciones son reiterativas, no solo por el fondo, sino también por otros organismos internacionales.

“El Banco Mundial (BM) ha hecho numerosos estudios sobre la característica de este crecimiento. Es un crecimiento que se apalanca en el endeudamiento público y ya la deuda representa el 55% del Producto Interno Bruto (PIB),” agregó.

Señaló que el país tiene que reconsiderar la estructura del crecimiento, hacer una profunda reforma fiscal y hacer un gasto más eficiente porque “hay un dispendio fuerte del gasto público”.

“Hay subsidio como el del sector eléctrico que no son subsidios focalizados. Ese déficit del sector eléctrico beneficia fundamentalmente al sector eléctrico”, expresó.

Apuntó que el modelo económico del país es de alto crecimiento, pero sin desarrollo, que no tiene estructuras que permitan una redistribución del ingreso.

“El FMI está llamando la atención como lo ha hecho el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en numerosos estudios y nosotros mismos en el Instituto Tecnológico de Santiago (Intec) que hemos hecho varias observaciones sobre el crecimiento”, expresó.

Dijo que las autoridades no pueden sentirse autocomplacidas con señalar que hay crecimiento, porque este sin distribución, sin desarrollo y que no llega a la gente, es vulnerable, que no se sostiene en el tiempo.

Bonos. Con relación a la colocación de bonos en mercados internacionales, el economista señaló que los bonos son la peor manera de endeudamiento, porque esos bonos están destinados a cumplir déficit como el subsidio eléctrico y de ineficiencia del gasto público.

Es un endeudamiento que a largo plazo crea incertidumbre, y el Gobierno frente a todo eso ha sido ciego y ha sostenido un déficit anualizado que llega a un 3.5% del PIB cada año y que representa más del 40% de todos los ingresos tributarios, agregó.

“El Banco Central se satisface con una deuda cuasifiscal, que ya tiene US$11 mil millones, que solamente favorece al sector financiero. Ese modelo, las autoridades se satisfacen con el crecimiento, pero la población crece de manera muy lenta en su nivel de vida”, aseguró.

Eliminación de déficit. Rafael Espinal también se refirió a las declaraciones del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien dijo que en un tiempo razonable se eliminaría el déficit cuasifiscal y el del sector eléctrico, gracias al proceso de consolidación fiscal que ha mantenido el Gobierno.

Referente a estas declaraciones, Espinal dijo que en el déficit de las Edes (empresas de electricidad), el Gobierno, el año pasado tuvo que autorizar a éstas a endeudarse con US$1,700 millones, por lo que no entiende de donde el ministro opina que esto pudiera subsanarse en los próximos años, cuando el propio FMI reclama al Gobierno parar este déficit con una efectiva política de contención del subsidio.

“Ese déficit solo se para con un pacto fiscal y uno eléctrico y el Gobierno ninguno de los dos ha podido hacerlo”, dijo.