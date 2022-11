Rafael Nadal: “Mañana empieza mi temporada 2023″     

Roma. El tenista español Rafael Nadal puso el foco en la próxima temporada, tras la derrota ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, por 6-3 y 6-4, que le deja prácticamente fuera de las Finales ATP que se disputan en Turín, el único gran torneo que no guarda en sus vitrinas.

“Mañana empieza mi temporada 2023. Tengo que seguir trabajando para estar con opciones el año que viene. Hay un par de cosas positivas, he jugado dos torneos en dos semanas, es algo positivo. No he olvidado cómo jugar al tenis, necesito recuperar buenas sensaciones y la mentalidad fuerte que necesito para estar en el nivel que quiero estar, que no se si podré recuperar pero que no tengo dudas que voy a morir por ello”, aseguró en rueda de prensa.

“Estos dos partidos no han sido malos tenísticamente, han sido malos mentalmente en momentos clave. Ha sido mejor este que el otro día, aunque he sido incapaz de hacer buenas mis opciones. Luché hasta el final, pero cuando las cosas van de esta forma, con esta dinámica, es difícil cambiar. Nada de lo que quejarme, solo aceptar que es lo que tenemos hoy. Félix es un gran jugador que ha jugado mejor los puntos clave. Bien por él”, añadió.

Rafael Nadal (Internet)

Nadal, que suma cuatro derrotas consecutivas, algo que lo ocurría desde 2009, reconoció sentirse decepcionado e insistió en su máxima habitual.

“Los que más han ganado es porque han sabido navegar en el terreno de la intranquilidad. Son momentos tristes, decepcionantes, había entrenado bien, con ilusión, pero no ha sido suficiente. Yo no conozco otra manera de poner remedio que trabajando”, explicó.

“En el deporte, el ‘y si…’ no funciona. Con eso se hubieran ganado muchas cosas. Si no se hace el ‘si’ es porque no estabas preparado. He estado entrenando bien, me ha faltado ganar un partido para poder competir bien. Calidad tenística he tenido en los entrenamientos. Estaba cerca del ‘clic’ hace unos días, no lo he hecho y toca recuperarse”, sostuvo.

El balear, que no ha conseguido continuidad en la segunda parte de la temporada, habló de la situación que ha vivido estos meses, entre lesiones y con el nacimiento de su primogénito “Seis mese duros, hay que aceptarlo, cuando enfrentas todas las circunstancias que he enfrentado, estar aquí en las finales es positivo».

Las opciones de Rafa para acabar número uno de la temporada pasan por que el noruego Ruud no haga un set ante el estadounidense Fritz “Acabar número uno sería un gran logro, pero no lucho por serlo. Mi cuerpo, mi edad y mi situación personal no me permiten perseguir ese objetivo más».

Aunque no se mostró del todo confiado con sus posibilidades, tanto que felicitó a su compatriota Carlos Alcaraz “Bien hecho por Carlos, es una gran noticia para el tenis español, se lo merece tras un gran año».

Sobre si se muestra optimista o con dudas de cara al Abierto de Australia, Nadal contestó que es algo compatible “Puedes ser optimista y tener dudas.

Si no tienes dudas, desde mi punto de vista, eres un arrogante; y si no eres optimista es imposible ganar. No se lo que pasará en Australia. Seré lo más humilde posible enfrentando el desafío y solo puedo trabajar».

“Las dudas te hacen trabajar más. Las dudas son buenas, me van a ayudar. Y el optimismo también. Toca recuperarse, trabajar duro, estar positivo, aceptar el reto y que voy a tener que sufrir algo más. Sabremos si estoy listo en los próximos meses”, comentó.

Además, aseguró que se siente motivado y que no piensa, por ahora, en abandonar- “Si estoy aquí es porque estoy motivado.El simple hecho de estar aquí y luchar en el final de temporada con todo lo que ha pasado, que lo más fácil hubiera sido no hacerlo, demuestra que la ilusión está ahí».