Rafael Núñez denuncia agresión contra su hija en Ciudad Real II: “No fue un hecho casual”

El comunicador Rafael Núñez denunció públicamente que su hija Yashira fue víctima de una agresión violenta por parte de una turba en el residencial Ciudad Real II, mientras regresaba del supermercado a su vivienda.

A través de sus redes sociales, Núñez expresó su profunda preocupación por lo ocurrido, señalando que el ataque no parece haber sido un acto espontáneo de delincuencia común, sino una acción dirigida.

Rafael Núñez

“Cuando uno observa los videos de la persecución a mi hija Yashira, lo único que se me ocurre pensar es que no fue un evento casual de bandolerismo. Parece una acción dirigida”, escribió.

El comunicador hizo un llamado directo a la Policía Nacional para que investigue el caso con profundidad. “Cuando se emplean a averiguar, lo hacen”, afirmó, confiando en la capacidad de las autoridades para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la Policía, pero el caso ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios exigen justicia y mayor seguridad en zonas residenciales.

Ciudad Real II ha sido objeto de denuncias previas por hechos delictivos, y este nuevo incidente pone en evidencia la creciente preocupación de los moradores por la seguridad en el sector.