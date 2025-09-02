Rafael Núñez denuncia agresión contra su hija en Ciudad Real II: “No fue un hecho casual”

Rafael Núñez denuncia agresión contra su hija en Ciudad Real II: “No fue un hecho casual”

El comunicador Rafael Núñez denunció públicamente que su hija Yashira fue víctima de una agresión violenta por parte de una turba en el residencial Ciudad Real II, mientras regresaba del supermercado a su vivienda.

A través de sus redes sociales, Núñez expresó su profunda preocupación por lo ocurrido, señalando que el ataque no parece haber sido un acto espontáneo de delincuencia común, sino una acción dirigida.

Rafael Núñez
Rafael Núñez

“Cuando uno observa los videos de la persecución a mi hija Yashira, lo único que se me ocurre pensar es que no fue un evento casual de bandolerismo. Parece una acción dirigida”, escribió.

El comunicador hizo un llamado directo a la Policía Nacional para que investigue el caso con profundidad. “Cuando se emplean a averiguar, lo hacen”, afirmó, confiando en la capacidad de las autoridades para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la Policía, pero el caso ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios exigen justicia y mayor seguridad en zonas residenciales.

Ciudad Real II ha sido objeto de denuncias previas por hechos delictivos, y este nuevo incidente pone en evidencia la creciente preocupación de los moradores por la seguridad en el sector.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Rafael Núñez denuncia agresión contra su hija en Ciudad Real II: “No fue un hecho casual”
Rafael Núñez denuncia agresión contra su hija en Ciudad Real II: “No fue un hecho casual”
2 septiembre, 2025
Niño de 13 años es brutalmente agredido por padre de rival tras partido infantil en Italia
Niño de 13 años es brutalmente agredido por padre de rival tras partido infantil en Italia
2 septiembre, 2025
En Villas Agrícolas la delincuencia no perdona, se roban hasta los perros
En Villas Agrícolas la delincuencia no perdona, se roban hasta los perros
2 septiembre, 2025
Residentes de Los Mina dicen la Policía los maltrata
Residentes de Los Mina dicen la Policía los maltrata
29 agosto, 2025
En Los Guandules están cansados de vivir entre el miedo
En Los Guandules están cansados de vivir entre el miedo
27 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La familia: protección en salud mental

La familia: protección en salud mental

No hay verdades alternativas para la historia

No hay verdades alternativas para la historia

Agricultura a la defensiva

Agricultura a la defensiva

Indiferencia y excusas

Indiferencia y excusas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Comunicación y vulgaridad

Comunicación y vulgaridad

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo